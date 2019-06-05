　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃寶慧專訪／3個原因民調竄升！郭台銘：我站在「中軸線」上

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘針對自己的民調穩定竄升，提出3個關鍵原因，包括：專於經濟、勤於下鄉體察民意，以及民心思變。郭台銘也強調，他屬於「實戰實幹派」，不是口號派！

郭台銘4日參訪台灣網路第一媒體《ETtoday新聞雲》，他除了接受ET執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪外，也親身體驗網路媒體工作，當起一日社群小編。面對ET新聞同仁頻頻出招的提問，郭台銘也玩起了董事長與年輕人的真心話大冒險，有問必答的他，最後離去前還念念不忘地說，今天時間不夠，「我還會再來！」。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受黃寶慧專訪，並參訪ETtoday新聞雲。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘接受黃寶慧專訪時表示，很多政治人物下鄉握基層民眾的手，「就只是握手」，我握著手就是想著這個人做的職業，他握漁民的手、握著農民的手、養殖業者的手都不一樣，「我是做木工、作模具的手」，強調他是工人出身，從最基層起家的，45年到現在是跨國企業的董事長，他以當兵舉例，如同二等兵當到三軍總司令，每一個過程都參與過。

郭台銘說，他下鄉行腳傾聽基層時，發現了台灣正面臨「民心思變」的局勢，改變的不是支持哪一個黨，而是發現民眾現在想要的，是真正能翻轉台灣經濟的人，而這個人是他們所能信賴、依賴的；他認為，自己民調會升高，就是因為他站在「中軸線」上，不管用什麼口號，「經濟」始終是主軸！

對於高雄市長韓國瑜日前凱道造勢人數眾多、聲勢浩大有何看法，他認為任何造勢都是大家喊喊口號，而他是屬於「實戰實幹派」，不是口號派，有賺錢的經驗，他的錢都是辛苦賺來的，更是所有國民黨初選參選人中，真正懂經濟的。

郭台銘說，韓國瑜跟他一樣，都是認同「拼經濟」，只是他們不同的地方在於，「我拼的經濟，內容比較實際」。當經濟面臨困境時，搶錢、搶糧、搶市場，大家如果說全民拼經濟當作一個這次競選主軸，這個就他是最內行的。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘參訪ETtoday新聞雲，跟所有來賓一樣，留下紀念簽名。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
大節氣魔咒？父原本要出院「端午前3天」過世　釣出一票人：信了
人妻貼警告標語「請長眼」　老公回家傻住..婆婆小叔神回笑翻網
連吊桿車都考到！辣妹「超猛4證照」被酸人妖霸氣回擊　網全跪了

關鍵字：郭台銘,總統,2020總統大選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「韓國瑜不需粉身碎骨」朱立倫：打自己人受害的是國民黨

李進勇上任中選會主委　朱立倫嘆：以前不管誰執政都不敢這麼做

美麗島民調／侯友宜「接地氣」市民看得見！施政滿意、信任度高達70％　

影／東大門夜市惡火「陰謀論」四起　韓國瑜後援會：風雨無阻

獨／韓國瑜花蓮萬人造勢流程曝光！韓粉6/8湧入東台灣

上萬人挺韓國瑜「初選免辦了？」　朱立倫不怕：對手不是自己人

韓國瑜「發財外交」被笑翻　朱立倫緩頰：就是我講的經貿外交啦！

圖／散場「紅衫軍」邊走邊唱湧入捷運站！韓國瑜造勢壯觀落幕

快訊／韓國瑜大進場走12分鐘！凱道30萬人變「紅海」奇景

一本鄉土誌發表也會出席　盧秀燕：團隊應學司馬遷寫台中史

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

一本鄉土誌發表也會出席　盧秀燕：團隊應學司馬遷寫台中史

綠總召「下會期還有機會跟你質詢嗎」　議長「搶答」韓國瑜苦笑

搶先郭韓！周錫瑋赴黨部繳500萬保證金：我要做一個勇敢的總統

最新會面地點曝光！　韓國瑜現身蓮潭會館見五人小組

「韓國瑜很怕被做掉」　黃暐瀚：最好的防守就是進攻！

為了韓國瑜忙到病倒？　妙天駁蔡正元：工作人員充實快樂

呂秀蓮不解李遠哲：他當年還促成蔡英文當主席、選總統

王浩宇被爆有同性伴侶…怒告女房仲！網友惡意轉貼也告

韓國瑜被攔轎陳情！　反殯儀館興建居民舉布條抗議

韓粉凱道擺攤！慘吃3張1200罰單「警察還騎車追」　他罵柯P黑心：好在有賺

保險局警告！　保險公司不得以「高儲蓄險絕跡」行銷

她偷拍母親拿西瓜皮豪邁敷臉　萬人眼球全亮盯著螢幕左上方：快認岳母

林瑞陽說到做到　6/6日擔任宜蘭觀光大使

一本鄉土誌發表也會出席　盧秀燕：團隊應學司馬遷寫台中史

快訊／直擊鴻海員工餐廳 工程師證實：薪資高於標準、正常上下班

《噬罪者》最強小三蔡淑臻、最慘受害者蔡瑞雪來了~

賀一航病逝　龍千玉溫哥華機場聞訊噩耗雙腳癱軟

舉杯敬周遊！陳松勇「我們有怎樣嗎」　握拳搥肚：錢花不完不會死

綠總召「下會期還有機會跟你質詢嗎」　議長「搶答」韓國瑜苦笑

花蓮違停駕駛衝撞警車！　英勇所長「徒手破窗」2指受傷

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴..

高嘉瑜競選學生會長時期「黑歷史..

獨／表態參選！韓國瑜與五人小組..

求饒吳子嘉？孫大千：我們的確通..

近6成不支持韓國瑜帶職參選總統

批韓國瑜塑造被害者形象　吳子嘉..

韓粉凱道吃3張罰單　他氣嗆柯P

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優..

國庫省140億！　驗收年改周年..

小英怎麼打賴就怎麼打你　柯P聽..

爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉：..

影／氣質女留學生哽咽籲挺蔡英文

拉朱王納前政務官名嘴　郭台銘組..

五人小組都要配合韓？　郝龍斌搶..

更多熱門

相關新聞

郭台銘與韓國瑜哥哥國小同班！　三位同窗大爆童年往事

鴻海集團董事長郭台銘參與YAHOO鄉民大會，節目邀來三位郭台銘國小同學大聊童年往事，並提及韓國瑜的哥哥韓國瑞也是他們的同班同學。

李遠哲逼退蔡英文　呂秀蓮不解

郭台銘分享與前妻林淑如昔日合照

郭台銘邀蘋果執行長庫克來台　協助台灣發展

綠總召「還有機會跟你質詢嗎」　韓國瑜苦笑

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

獨／光陽推「125等級電動機車」

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面