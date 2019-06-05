黃寶慧專訪／3個原因民調竄升！郭台銘：我站在「中軸線」上

記者羅婉庭／台北報導

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘針對自己的民調穩定竄升，提出3個關鍵原因，包括：專於經濟、勤於下鄉體察民意，以及民心思變。郭台銘也強調，他屬於「實戰實幹派」，不是口號派！

郭台銘4日參訪台灣網路第一媒體《ETtoday新聞雲》，他除了接受ET執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪外，也親身體驗網路媒體工作，當起一日社群小編。面對ET新聞同仁頻頻出招的提問，郭台銘也玩起了董事長與年輕人的真心話大冒險，有問必答的他，最後離去前還念念不忘地說，今天時間不夠，「我還會再來！」。

▲郭台銘接受黃寶慧專訪，並參訪ETtoday新聞雲。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘接受黃寶慧專訪時表示，很多政治人物下鄉握基層民眾的手，「就只是握手」，我握著手就是想著這個人做的職業，他握漁民的手、握著農民的手、養殖業者的手都不一樣，「我是做木工、作模具的手」，強調他是工人出身，從最基層起家的，45年到現在是跨國企業的董事長，他以當兵舉例，如同二等兵當到三軍總司令，每一個過程都參與過。

郭台銘說，他下鄉行腳傾聽基層時，發現了台灣正面臨「民心思變」的局勢，改變的不是支持哪一個黨，而是發現民眾現在想要的，是真正能翻轉台灣經濟的人，而這個人是他們所能信賴、依賴的；他認為，自己民調會升高，就是因為他站在「中軸線」上，不管用什麼口號，「經濟」始終是主軸！

對於高雄市長韓國瑜日前凱道造勢人數眾多、聲勢浩大有何看法，他認為任何造勢都是大家喊喊口號，而他是屬於「實戰實幹派」，不是口號派，有賺錢的經驗，他的錢都是辛苦賺來的，更是所有國民黨初選參選人中，真正懂經濟的。

郭台銘說，韓國瑜跟他一樣，都是認同「拼經濟」，只是他們不同的地方在於，「我拼的經濟，內容比較實際」。當經濟面臨困境時，搶錢、搶糧、搶市場，大家如果說全民拼經濟當作一個這次競選主軸，這個就他是最內行的。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

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資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

▲郭台銘參訪ETtoday新聞雲，跟所有來賓一樣，留下紀念簽名。（圖／記者林敬旻攝）