獨／韓國瑜會見五人小組再喊「Yes,I do」　女神這次不翻白眼「唉....X」

▲黃捷第一時間知道韓國瑜跟五人小組見面結果表示：「希望高雄市民對他說No」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜跟國民黨五人小組會面，會後韓國瑜再次講到「Yes,I do」，這讓高雄市議員黃捷大嘆了一口氣，表示「讓高雄市民對他說No」，希望他能夠先辭掉高雄市長職務。

黃捷聽到高雄市長韓國瑜經過和五人小組的對談、徵詢參加總統黨內初選的意願，他的回答是「Yes,I do」，黃捷並沒有翻白眼，因為這個答案幾乎都在意料之中，但是黃捷卻是大大的嘆了一口氣說：「我是希望他對著全台灣人民說Yes,I do的時候，是否可以讓高雄市民對他說No，你要選總統可以，但是市長這個職位，還是請他先辭掉，才有辦法進行選舉活動，而不是在會期中間就不斷從事選舉活動，讓市政表現零零落落，對於高雄市民沒有辦法交代」。

▲黃捷第一時間知道韓國瑜跟五人小組見面結果表示：「希望高雄市民對他說No」 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實黃捷希望韓國瑜不要帶職選總統的說法，也不是第一次了！早在5月25日傳出韓國瑜要去參加6月1日的凱道韓粉大會師活動當時，她就已經批韓國瑜不負責任，黃捷當下說：「韓國瑜要參加造勢大會的舉動，對於市民和市議員來說是非常不負責任，就是落跑市長，因為高雄市政總質詢時間到6月5日才結束，但韓國瑜選在1日就北上參加造勢，顯漏他已經「無心市政」，對高雄市民棄之於不顧，黃捷也提到，如果韓國瑜想參選總統，現在就辭掉高雄市長一職