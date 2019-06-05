內部民調曝光　蔡陣營證實：賴清德若出征年輕票會灌給柯

▲總統蔡英文主持「文化總會會員大會」前接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

有關一份蔡英文陣營內部民調資料，內容顯示蔡英文支持度領先前行政院長賴清德2％。對此，蔡陣營發言人阮昭雄5日證實，並分析其中關鍵，的確就在年輕族群，如果由賴清德出征，年輕選票可能一面倒向台北市長柯文哲。不過，對於該份民調，賴清德受訪時則持不同看法，認為自己在黨內仍是最強候選人。

民進黨在5月29日確定初選民調辦法，市話、手機民調各佔50％，並且納入高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行對比。長期以來，蔡英文與賴清德支持度互咬，根據5月30日美麗島電子報民調顯示，在三人對比式民調中，蔡英文以26.9%領先賴清德的23.4％，兩人差距在3％之內。

《ETtoday新聞雲》4日取得一份蔡英文陣營內部進行納入50％手機的民調資料「獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％ 年輕族群柯文哲贏賴40%」，民調時間是在6月1日，其結果顯示，當「韓蔡柯」進行民調時，韓國瑜支持度32%、蔡英文26％，而柯文哲24％；而若是「韓賴柯」進行民調時，韓國瑜支持度30％、賴清德24％、柯文哲則有28％。

從民調結果可看出，在「三腳督」的民調中，韓國瑜都維持第一的優勢，而蔡英文第二、柯文哲第三；不過當民進黨參選人換成賴清德時，柯文哲則從末座爬升到第二位。總體而言，蔡英文也以26％微幅領先賴清德的24％。

其中蔡英文領先賴清德的關鍵點，正是在於20至29歲的年輕族群，在此年齡層方面，「韓蔡柯」韓國瑜支持度僅13%、蔡英文有33％，而柯文哲有42%；「韓賴柯」方面，韓國瑜12％、賴清德也僅有17％，柯文哲則有57%支持度。

對於此份資料，阮昭雄5日證實，並強調近期各媒體機構發布的民調，如果依照初選民調機制，蔡英文都穩定領先賴清德約0.9%至3.5%，這些跟蔡英文陣營內部的民調結果十分接近。

阮昭雄分析關鍵原因，在於蔡英文的確在白領、專技人員、學生等40歲以下選民，可以跟柯文哲抗衡；他指出，在20至29歲的年齡層，蔡英文跟柯文哲差距達9％，但賴清德跟柯文哲相差40％之多，只要換成賴清德與柯文哲、韓國瑜競爭，年輕票源會馬上一面倒向柯文哲。

阮昭雄表示，從民調上來看，民進黨尚未取得選戰的優勢，要贏得2020年的總統大選，還需要更加努力，這也是為何蔡英文會不斷呼籲「一加一大於二」。

不過，對於該份民調的結果，賴清德上午在受訪時則表示，民調很多，在他深入基層拜訪時，深刻感受到社會對他有強烈的支持，目前掌握的民調資料，內部也有持續在做，在黨內他仍是最強候選人，不論在各族群，尤其是中間選民，都得到相當比例的支持。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

