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「韓國瑜不需粉身碎骨」朱立倫：打自己人受害的是國民黨

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，高雄市長韓國瑜喊出願為中華民國粉身碎骨。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜願為中華民國「粉身碎骨」與鴻海董事長郭台銘「死而後已」的說法，前新北市長朱立倫4日受訪表示，「韓市長不需要粉身碎骨，郭董也不用死而後已」，中華民國在大家的努力之下，一定越來越好，要安居樂業。

國民黨五人小組4日上午拜會朱立倫，說明初選的相關規定與時程。朱立倫表示，重點在於全黨必須團結一致，且在初選過程凝聚共識，最後推出最強候選人，他也強調，「朱立倫一定會努力做最強的候選人」。

朱立倫呼籲，絕對不要自己人打自己人，任何明槍暗箭造成黨內同志內傷或重傷，甚至演變成內耗，最後受害的是一定是國民黨，然後被民進黨得逞。大家應該秉持這樣的原則，比好不比爛，相互鼓勵支持，爭取2020的勝選。

朱立倫提到，今天雙方也談到國民黨各選區立法委員的選情，花了很多時間討論提名狀況，「不管母雞小雞、總統立委，都要推出優秀團隊與候選人，我們一定都要贏。」

至於韓國瑜提到要取消年改，朱立倫說，應該要全力支持軍公教，讓他們有高昂士氣為國家與民眾服務，維護軍公教的權益重點在信賴保護原則，民進黨的年改粗暴且不合理，有很多做法違反信賴保護原則；針對民進黨的做法，未來需要整體改革再改革。

朱立倫指出，應該要採取加法經濟快速加薪，並委託國際專業團隊做基金的高獲利投資經營，且讓部分軍公教未來加薪政策與退職人員相互脫鉤，以兼顧信賴保護原則與年改目標。

▲朱立倫2日高雄行程受訪。（圖／朱辦提供）

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關鍵字：朱立倫,韓國瑜,郭台銘

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