2年前即有端倪！郭台銘選總統民調僅差小英7%　勝選關鍵靠中間選民

▲投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘民調穩定竄升。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘在宣布參與國民黨黨內初選後，除了以「拚經濟」為參選主軸，還勤於下鄉體察民意，以及民心思變，而使民調穩定竄升，不僅與高雄市長韓國瑜呈現分庭抗禮的局面，並根據兩年前的一份民調指出，郭台銘還與現任總統蔡英文民調僅差距7%。其中，中立選民支持度最高。

根據台灣世代智庫2017年所公布的「小英總統執政週年後政黨形勢變化民調」調查顯示，2020年的總統選舉候選人中，支持蔡英文37.6%，郭台銘為30.1%，朱立倫則有15.3%支持者，其中中立選民最支持郭台銘。

而郭台銘支持度最高的年齡層介於40～49 歲，有35.1%。支持度最高的地區為桃竹苗，有38.6%，高過蔡英文的29.6%。另外，以政黨支持度來看，中間選民最支持郭台銘，有30.6%，主要是吸收多數國民黨、親民黨及泛藍選民，而蔡英文則只有16.4%。

除了根據民調顯示郭台銘選總統民調僅差小英7%外；另根據網路溫度計的調查指出，郭台銘的網路正面聲量也小贏韓國瑜1%，緊追其後的是柯文哲，其次才是蔡英文。對此，宅神朱學恆在東森財經新聞台節目【這！不是新聞】分析，郭台銘之所以贏得最多網路正面聲量，都是來自商業領域的正面與否，因此如何緊抓中間選民，將成為接下來最關鍵的因素。

不過，韓國瑜在6月1日的凱達格蘭大道造勢後，其氣勢大振。根據未來事件交易所「2020總統大選 國民黨提名人選預測」指出，韓國瑜在6/1造勢過後，其預測事件反映韓國瑜的支持$48.00領先郭台銘的$43.00，兩人差距越拉越開。

朱學恆表示，這顯示郭台銘需要更多新話題，或是掃街跟「接地氣」活動，才能追回網友的看好度。而【這！不是新聞】主持人陳斐娟則以股票角度分析指出，若以量來看，郭台銘的量突然暴漲，為多空分界點，爆大量代表很多人在這時候買，所以這顯示為郭台銘的關鍵時刻。

陳斐娟表示，至於韓國瑜的量則是忽大忽小，換句換說他的民調是隨著新聞事件發酵，出現比較大的波動和起伏，但郭台銘看起來有點像鴨子划水，突然之間被很多人關注。

對於高雄市長韓國瑜日前凱道造勢人數眾多、聲勢浩大，郭台銘則認為，任何造勢都只是喊口號，但他屬於「實戰實幹派」，強調的是拼經濟能力，「拼造勢能力不等於拼經濟能力，很多民眾甚至中小企業想要的是有經濟的未來，以我45年來拼經濟的經驗，從國際關係再到貿易戰跟科技戰過程中，我不是說要出來跟誰比，而是給全台灣2300萬民眾多一個選擇。」