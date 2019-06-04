郭台銘訪ET／台灣是8K跟5G的實驗島　 賀一航讓他想起「永齡」

政治中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘4日參訪《ETtoday東森新聞雲》，在接受ET執行董事黃寶慧主持的《慧眼看天下》節目專訪後，郭台銘對於新媒體的小編工作也相當感興趣，他除了在辦公室親切地對ET員工打招呼外，也仔細聽小編解釋平日的工作日常，隨後郭台銘更親自體驗當起一日小編，推薦兩則新聞給讀者。看著ET新聞辦公室的電腦和網路設備，郭台銘也表示，之後應該往8K跟5G的方向邁進，而台灣就是一個很好的實驗島。

小編解說，社群小編除了要在臉書粉專發布貼文外，同時也要觀察粉專的數據、要快速在腦海裡閱讀，還要抬頭注意電視播的新聞，了解最新資訊，管理粉專實在不容易。郭台銘聽完社群小編的工作日常後，決定接受一日小編的考驗。

第一篇推薦給郭台銘閱讀的關於他的新聞，「鴻海6月改組郭台銘提前交棒 郭董：未來當全民總統『所有人都是我老闆』」。郭台銘戴上老花眼鏡，細細閱讀新聞，第一次擔任小編的郭台銘仍充滿疑惑，在小編的教導下，最後郭台銘在臉書粉專霸氣寫下「未來如果我成為總統，請讓我為大家服務」，並註明「郭台銘」。

過程中，電腦有點慢，小編解釋，因為工作需要，要開很多分頁，網路會有點當當的。沒想到，郭台銘聽完後立即給予專業分析，他說網路流量有點塞車，「要8K加5G啦！」台灣的人口數、地理位置、科技水準、教育水準，「台灣可以做NO1的實驗島」。

郭台銘也詢問，「這些上網的人是不是都不在上班？」小編回應，發文時間接近中午，準備午休，發現中午的流量會特別好，大家吃午餐的時候都會閱讀新聞，這時間在臉書粉專貼新聞流量也會比較好，郭台銘聽完後也頻頻點頭。

接著，郭台銘想與大家分享的另一篇新聞是「賀一航大腸癌病逝！醫爆『5大危險特徵』：不只有血便」。對於藝人賀一航3日大腸癌病逝，讓不少演藝圈人士都感到震驚，郭台銘也有感而發。

回憶起前妻林淑如因乳癌轉移過世，郭台銘表示，他特別關注乳癌這個病症，並成立「永齡健康基金會」，基金會名稱的發想是從父親郭齡瑞、母親初永真，兩人名字中各取一字，該基金會以抗癌為目標。最後，郭台銘也想藉由擔任一日小編的機會，在臉書粉專的引言留下：「健康檢查很重要，呼籲大家要注意自身健康」。

▲郭台銘擔任一日小編，很認真地聽講小編的工作日常。（圖／記者林敬旻攝）

▼郭台銘擔任一日小編，推薦給讀者的兩則新聞。



▲▼郭台銘接受ETtoday專訪，擔任一日小編。（圖／翻攝臉書粉專「ETtoday新聞雲」）

▲郭台銘參訪ETtoday新聞雲，跟所有來賓一樣，留下簽名紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受ETtoday專訪，擔任一日小編。（圖／記者林敬旻攝）