黃寶慧專訪／「電話認證直通白宮」郭台銘：上任總統第一件事要簽台美FTA

記者徐政璿／台北報導

鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選後，他與美國總統川普的關係與互動向來受到關注，而他本人也在5月1日帶著國旗帽進入白宮，洽談威斯康辛州的面板工廠投資案等議題。郭台銘5日在接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪時爆料，他在與川普會面過程中，實際上只聊了2分鐘投資案，其他都是「總統題」，而且他的手機早已經過美國國安系統認證。

▲郭台銘接受「慧眼看天下」專訪，與主持人王寶慧合照。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘在接受專訪時談了六大議題，首先是對中美貿易戰的憂心，第二是如何解決低薪問題，第三是自己民調竄升的兩個原因，第四是川普對他的啟發，第五是兩岸問題，第六是上任後第一件要做的事。

郭台銘表示，自己民調竄升的因素主要有三點：專於經濟、下鄉體察民意、民心思變。他表示，自己能夠體察民意深入基層，因為他完全是白手起家，以當兵來講，他就是從二等兵當到三軍總司令，如今社會民心思變，需要真正翻轉經濟，真正執行經濟的就是他，他一路幹了45年，是真正的經濟實踐者，最後加上民心思變，就是他民調能上升的原因。

針對外界關注他與川普的關係，郭台銘指出，美國高層都知道他是總統參選人，他戴著中華民國和美國的帽子進入白宮見川普，大概談了2分鐘威斯康辛州投資案，其他都是「總統題」，他告訴川普若他當上總統，對台美關係是百分之百加分，而且第一件事就是和美國簽訂FTA。此外，郭台銘也說，他要做和平製造者，而且台海如果發生戰爭，美國人也會被捲入。

郭台銘表示，他與白宮建立起直接聯繫的管道已有2年，所有電話沒有經過國安系統過濾和認證是不能直接打的，但他可以，他有兩個身份，一個是總統，一個是川普的好朋友，若真的擔任中華民國總統後，能否跟川普見面的問題不在美國，而是在北京。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

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