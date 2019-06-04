　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘訪ET／董事長當一日小編...真心話頻接招：我還會再來　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘接受ETtoday小編訪問。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受ETtoday小編訪問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

投入國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘4日參訪台灣網路第一媒體《ETtoday新聞雲》，他除了接受ET執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪外，也親身體驗網路媒體工作，當起一日社群小編。面對ET新聞同仁頻頻出招的提問，郭台銘也玩起了董事長與年輕人的真心話大冒險，有問必答的他，最後離去前還念念不忘地說，今天時間不夠，「我還會再來」。

郭台銘4日上午參訪《ETtoday新聞雲》，他先接受黃寶慧主持的《慧眼看天下》節目專訪。在訪談中，郭台銘針對自己民調支持度竄升，提出3個關鍵原因，強調自己屬於「實戰實幹派」，不是口號派。

另外，郭台銘也談到自己在白宮與美國總統川普見面的對話細節，他在專訪過程中也宣示未來如果當選總統，要做的第一件事是簽署台灣跟美國的FTA。這段專訪內容將會在6月8日晚間9時於「慧眼看天下」節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘參訪ETtoday，跟所有來賓一樣，親筆簽名留念。（圖／記者林敬旻攝）

在專訪結束後，郭台銘走出攝影棚，對網路與新媒體相當有興趣的他，馬上也被ET小編攔下，邀請他進入新聞部編輯台，體驗一日小編的工作日常，而好學的郭台銘坐上工作檯前，還小聲地先問說「我可以戴眼鏡嗎」，讓一旁的ET新聞部同仁覺得這位董事長也太親切了。

在體驗一日小編的過程中，首先是由ET小編「山東小妞」向郭台銘說明社群的工作內容，接著由郭台銘親自在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁上推薦2則新聞。

▲郭台銘接受ETtoday專訪，擔任一日小編。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘當起ET小編，還小聲地問說「我可以戴眼鏡嗎？」（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘所推薦的第一則新聞是鴻海6月改組，郭台銘提前交棒，他承諾會當全民總統，所有人都會是他的老闆。在看完此則新聞後，郭台銘也親自下推文引言，「未來如果我成為台灣總統，請讓我為大家服務！」接著，他推薦的第二則推文是有關藝人賀一航大腸癌病逝的新聞，看完新聞報導後，他也不禁向在場的ET新聞同仁說明健康的重要性，推薦引言則寫下了「健康檢查很重要～呼籲大家要注意自身健康！」

在結束一日社群小編的工作體驗後，郭台銘也到大編輯台與ET的年輕同事進行真心話大冒險遊戲。面對ET同仁不斷地出招，郭台銘有問必答，內容包括被問到有什麼要跟畢業生說的建議、手機桌布的圖片放的是誰、洗澡先洗哪些地方等五花八門的問題。

對於社會新鮮人的建議，郭台銘當場提出三項，他說，畢業生首先是「絕對不要怕失敗」，因為失敗就是成功的媽媽，接受失敗是職場要面對的事，告訴自己，「失敗是正常的」，人生不如意十之八九。其次，要「多做多學」 ，經驗就是四個字「時間金錢」，任何東西都是經驗累積，他也舉交友為例，什麼人可以交、什麼人不能交。

最後一項的建議是 「選擇比努力重要」，郭台銘認為，選擇什麼職業、入哪個行業、進哪家公司等，「人生其實是一連串的選擇」，他每天都面臨了選擇，「我這次參選總統也是我人生最大的一個選擇」，不過不是努力不重要，但選擇比努力重要，而對女性來說，選擇一個職業跟選擇一個好的丈夫都同等重要。

在提點完年輕人進入職場的建議後，郭台銘繼續面對各式各樣的提問，有提問甚至直接挑戰他「起床後會做的三件事？」，而郭台銘也很大方地說「小號、洗臉、刷牙」，讓一旁的ET同仁直呼問的人很敢，沒想到董事長還真的願意回答。

另外，像是「洗澡先洗哪三個地方」的問題，郭台銘也沒在迴避，他直接說，他先洗脖子，還要從上往下洗，最後才洗頭。在真心話大冒險的過程中，郭台銘還應現場要求，直接打開手機，讓大家看他的手機桌布圖案。

最後因為行程的關係，郭台銘在與ET同仁合影留念後，離開辦公室前之前也不忘送上大飛吻，準備上車前，他除了感謝ET同仁的歡迎外，也不忘表示今天時間不夠，「我還會再來」。

▼郭台銘擔任《ETtoday新聞雲》一日小編，推薦新聞給讀者。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）
 

▲▼郭台銘蒞臨《ETtoday新聞雲》，擔任一日小編。（圖／翻攝臉書粉專「ETtoday新聞雲」）

▲▼郭台銘蒞臨《ETtoday新聞雲》，擔任一日小編。（圖／翻攝臉書粉專「ETtoday新聞雲」）

▲郭台銘在ETtoday新聞雲粉專的2則貼文。（圖／截取自ETtoday新聞雲粉絲專頁）

▲郭台銘接受ETtoday專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘參訪結束離去前還不忘說「我還會再來」。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
台東沿海17：46一震！芮氏規模5.6　最大震度5級
穿粉色「內衣褲」去沙灘　她一轉身網看傻…小腹還貼衛生棉
瓊瑤老公平鑫濤過世！　享耆壽91歲

關鍵字：郭台銘,總統,2020總統大選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃寶慧專訪／「電話認證直通白宮」郭台銘：上任總統第一件事要簽台美FTA

韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

嗆「殺你全家」！王浩宇收恐嚇信　眼尖網友發現跟黃捷那封同字跡

黃寶慧專訪／「電話認證直通白宮」郭台銘：上任總統第一件事要簽台美FTA

金牌熊讚出場規劃？　柯文哲：老兵不死　只會慢慢凋零

直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢說清楚

黃光芹爆有人要鬥李佳芬　韓國瑜不解：她每天忙公益

質詢還原「真的沒說恢復18%」　韓國瑜：沒講過的話不要塞到我嘴巴

郭台銘訪ET／董事長當一日小編...真心話頻接招：我還會再來　

妙天挺韓國瑜原因曝光！　蔡正元：出錢出力幹部忙到病倒骨折

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

嗆「殺你全家」！王浩宇收恐嚇信　眼尖網友發現跟黃捷那封同字跡

黃寶慧專訪／「電話認證直通白宮」郭台銘：上任總統第一件事要簽台美FTA

金牌熊讚出場規劃？　柯文哲：老兵不死　只會慢慢凋零

直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢說清楚

黃光芹爆有人要鬥李佳芬　韓國瑜不解：她每天忙公益

質詢還原「真的沒說恢復18%」　韓國瑜：沒講過的話不要塞到我嘴巴

郭台銘訪ET／董事長當一日小編...真心話頻接招：我還會再來　

妙天挺韓國瑜原因曝光！　蔡正元：出錢出力幹部忙到病倒骨折

民進黨總統初選10日民調　羅文嘉：最快13日確定候選人

汽修員長期「焊接」照強光　慘罹白內障「視力僅剩0.3」

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑

同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：換我了

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

東大門夜市大火求真相　消防局調查：排除人為縱火因素

誰才是「待轉區之王」！YAMAHA＆HONDA最強白牌爭奪戰

《奇迹暖暖》全新世界巡遊降臨奇迹大陸　快來蒐集端午套裝「雲中舞」

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結..

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優..

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲..

從未主張恢復軍公教18趴　韓國..

黃光芹再曝內幕：他們都反李佳芬

韓國瑜要「恢復18％」　郭董回..

對罵韓國瑜3分鐘　李喬如「這建..

傅崐萁包養記者　監院彈劾3官員

游淑慧力挺韓國瑜：上一代沒欠我..

七連霸李喬如發威惹毛韓粉　遭洗..

韓國瑜花蓮造勢　黃暐瀚提「3不..

爆料公社投票！僅29％挺韓選總..

鄭聚然怒轟館長：把臭錢收回去！

中選會變小英競選總部？李進勇回..

更多熱門

相關新聞

郭台銘伴手禮亮相　老虎圖示「果凍財神包」搶眼

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（4日）來到全國村里長聯誼會，現場與全台超過300位的村里長對談，剛好適逢這個週末就是端午節，郭台銘最後不僅祝福大家端午節快樂，並且因應佳節，送上老虎圖示的「果凍財神包」。

蔡英文與李遠哲溝通中的期待與誤會

賴清德拋「不會宣佈台灣獨立」　小英酸回去

備胎市長找誰？柯P自爆「一直在想」

近6成不支持韓國瑜帶職參選總統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面