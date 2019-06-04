郭台銘訪ET／董事長當一日小編...真心話頻接招：我還會再來　

▲郭台銘接受ETtoday小編訪問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

投入國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘4日參訪台灣網路第一媒體《ETtoday新聞雲》，他除了接受ET執行董事、《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪外，也親身體驗網路媒體工作，當起一日社群小編。面對ET新聞同仁頻頻出招的提問，郭台銘也玩起了董事長與年輕人的真心話大冒險，有問必答的他，最後離去前還念念不忘地說，今天時間不夠，「我還會再來」。

郭台銘4日上午參訪《ETtoday新聞雲》，他先接受黃寶慧主持的《慧眼看天下》節目專訪。在訪談中，郭台銘針對自己民調支持度竄升，提出3個關鍵原因，強調自己屬於「實戰實幹派」，不是口號派。

另外，郭台銘也談到自己在白宮與美國總統川普見面的對話細節，他在專訪過程中也宣示未來如果當選總統，要做的第一件事是簽署台灣跟美國的FTA。這段專訪內容將會在6月8日晚間9時於「慧眼看天下」節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▲郭台銘參訪ETtoday，跟所有來賓一樣，親筆簽名留念。（圖／記者林敬旻攝）



在專訪結束後，郭台銘走出攝影棚，對網路與新媒體相當有興趣的他，馬上也被ET小編攔下，邀請他進入新聞部編輯台，體驗一日小編的工作日常，而好學的郭台銘坐上工作檯前，還小聲地先問說「我可以戴眼鏡嗎」，讓一旁的ET新聞部同仁覺得這位董事長也太親切了。

在體驗一日小編的過程中，首先是由ET小編「山東小妞」向郭台銘說明社群的工作內容，接著由郭台銘親自在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁上推薦2則新聞。

▲郭台銘當起ET小編，還小聲地問說「我可以戴眼鏡嗎？」（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘所推薦的第一則新聞是鴻海6月改組，郭台銘提前交棒，他承諾會當全民總統，所有人都會是他的老闆。在看完此則新聞後，郭台銘也親自下推文引言，「未來如果我成為台灣總統，請讓我為大家服務！」接著，他推薦的第二則推文是有關藝人賀一航大腸癌病逝的新聞，看完新聞報導後，他也不禁向在場的ET新聞同仁說明健康的重要性，推薦引言則寫下了「健康檢查很重要～呼籲大家要注意自身健康！」

在結束一日社群小編的工作體驗後，郭台銘也到大編輯台與ET的年輕同事進行真心話大冒險遊戲。面對ET同仁不斷地出招，郭台銘有問必答，內容包括被問到有什麼要跟畢業生說的建議、手機桌布的圖片放的是誰、洗澡先洗哪些地方等五花八門的問題。

對於社會新鮮人的建議，郭台銘當場提出三項，他說，畢業生首先是「絕對不要怕失敗」，因為失敗就是成功的媽媽，接受失敗是職場要面對的事，告訴自己，「失敗是正常的」，人生不如意十之八九。其次，要「多做多學」 ，經驗就是四個字「時間金錢」，任何東西都是經驗累積，他也舉交友為例，什麼人可以交、什麼人不能交。

最後一項的建議是 「選擇比努力重要」，郭台銘認為，選擇什麼職業、入哪個行業、進哪家公司等，「人生其實是一連串的選擇」，他每天都面臨了選擇，「我這次參選總統也是我人生最大的一個選擇」，不過不是努力不重要，但選擇比努力重要，而對女性來說，選擇一個職業跟選擇一個好的丈夫都同等重要。

在提點完年輕人進入職場的建議後，郭台銘繼續面對各式各樣的提問，有提問甚至直接挑戰他「起床後會做的三件事？」，而郭台銘也很大方地說「小號、洗臉、刷牙」，讓一旁的ET同仁直呼問的人很敢，沒想到董事長還真的願意回答。

另外，像是「洗澡先洗哪三個地方」的問題，郭台銘也沒在迴避，他直接說，他先洗脖子，還要從上往下洗，最後才洗頭。在真心話大冒險的過程中，郭台銘還應現場要求，直接打開手機，讓大家看他的手機桌布圖案。

最後因為行程的關係，郭台銘在與ET同仁合影留念後，離開辦公室前之前也不忘送上大飛吻，準備上車前，他除了感謝ET同仁的歡迎外，也不忘表示今天時間不夠，「我還會再來」。

▼郭台銘擔任《ETtoday新聞雲》一日小編，推薦新聞給讀者。（圖／記者林敬旻攝）





▲郭台銘在ETtoday新聞雲粉專的2則貼文。（圖／截取自ETtoday新聞雲粉絲專頁）

▲郭台銘參訪結束離去前還不忘說「我還會再來」。（圖／記者林敬旻攝）