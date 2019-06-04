郭台銘訪ET／手機桌布獨家揭密　洗澡3步驟最後洗這個部位

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鴻海董事長郭台銘4日參訪《ETtoday新聞雲》，在接受ET執行董事黃寶慧主持的《慧眼看天下》節目專訪後，也在ET新聞部的大編輯台接受媒體小編真心話大冒險的挑戰。

面對小編單刀直入的提問攻勢，郭台銘除了在鏡頭前獨家揭露自己的手機桌布圖片外，在現場還被逼問出自己洗澡先洗的三個部位，讓現場的ET同仁看得驚呼連連，而郭台銘看到年輕新聞工作者的熱情與膽識後，即便哭笑不得，但也非常大方地直呼「我還會再來」。

▲郭台銘參訪《ETtoday新聞雲》。（圖／記者林敬旻攝）



在接受ET小編的挑戰過程中，宗教信仰虔誠的郭台銘面對小編的要求，第一個是詢問能不能給大家看他的手機桌布，郭台銘的第一個反應是馬上摸口袋，但後來才發現剛錄影完的他，手機放在自己的同仁身上，在旁人遞上手機後，他也立刻大方地滑動螢幕，秀出他的關公桌布，直呼「我要秀關公！」。

郭台銘說，關公重情重義，是他的信仰，「接電話前都會先看看關公」，逗得旁人聽得哈哈大笑，同時還意外從郭台銘口中聽到他說自己有三支手機，但今天只帶了兩支，除了一支的手機桌布是關公圖片外，另外一支則是用「青色草地」當手機背景。

嘗試過真心話大冒險後，ET小編隨即也變換了挑戰內容，要郭台銘挑戰3秒鐘「快問快答」，郭台銘在了解規則並看過示範後，隨即也立刻上陣。面對早上起床首先會做的三件事的提問，他毫不避諱地回答依序是上小號、刷牙、洗臉。

至於洗澡要先洗的三個部位，郭台銘說，他是先洗脖子、然後是身體從上到下，最後才是洗頭。郭台銘直接脫口而出的這個答案，也讓ET同仁驚訝那個某某某小編也太敢問了吧，但想不到董事長還真的認真回答，簡直親切到家。

最後，對於每天會和孩子說的三句話的提問，郭台銘則是表示，他都會跟孩子說「爸爸愛你」、「要認真學習」、「每天要快樂」。郭台銘也表示，他很喜歡跟年輕人面對面地直接互動，但由於時間的關係，必須趕往下一個行程，不過他也向ET同仁允諾「我還會再來」。

▲郭台銘大方秀出手機桌布。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘接受ETtoday小編「快問快答」。（圖／記者林敬旻攝）