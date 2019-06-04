郭台銘訪ET／董事長給職場新鮮人的三句話：「選擇比努力重要」

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政治中心／綜合報導

畢業季到了！對於走出校園準備求職的新鮮人有什麼建議？鴻海董事長郭台銘4日接受提問時表示，最重要的是不要怕失敗，他也勉勵所有畢業的同學們「選擇比努力重要」，就像他這次參選總統，「也是我人生最大的一個選擇」。

▲郭台銘參訪《ETtoday新聞雲》。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘4日參訪《ETtoday新聞雲》，接受ET執行董事黃寶慧主持的《慧眼看天下》節目專訪後，郭台銘也親自到新聞部的編輯台體驗一日小編的工作，並接受社群小編們的提問，玩起真心話大冒險的遊戲，過程中，郭台銘有問必答，讓近距離接觸到他的人都直呼好親切。

對於勉勵職場新鮮人，郭台銘提出了三個建議，第一、「絕對不要怕失敗」他解釋，因為失敗是成功的媽媽，接受失敗是職場要面對的事情。郭台銘說，他都告訴自己，「失敗是正常的」，人生不如意十之八九，「你做十件事情有一件成功的，你就是Perfect、一百分」。

郭台銘接著表示，第二點要提醒大家的是「多做多學」。他說，經驗就是四個字「時間、金錢」。任何東西都是經驗累積，他也舉交友為例，什麼人可以交、什麼人不能交，都是經驗。

最後是「選擇比努力重要。」郭台銘指出，無論選擇什麼職業、入哪個行業、進哪家公司，「人生其實是一連串的選擇」，並非努力不重要，是「選擇比努力重要」。同樣地，他每天都面臨了選擇、抉擇，「我這次參選總統也是我人生最大的一個抉擇」。

▲郭台銘接受ETtoday小編訪問。（圖／記者林敬旻攝）