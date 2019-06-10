義剪、義診關懷寒士！新北人安端午節幫他們「健康涼一夏」

▲三重衛生所提供義剪，讓寒士、街友清涼過夏天。（圖／基金會提供，下同）

記者胡順惠／新北報導

人安基金會新北平安站常年關懷寒士、街友，今年分別於5/28、6/5於空軍一村及永安活動中心舉辦端午關懷活動，為防範高溫熱傷害、日曬，造成寒士疾病，除發放應節禮品外，更加上涼感巾及健康包（香皂、洗髮乳、貼身衣物等），助其防病抗暑。

新北平安站舉辦「寒士慶端午活動」，今年以「健康涼一夏」為主題，因寒士職業多為臨時工及舉牌工，長時間在外工作，故提供涼感巾助夏日降溫。

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▲▼活動現場。

鮑朝橒慈善事業基金會、凱擘全聯有線電視等社會大眾共襄善舉，贊助夏日內衣褲及粽子、牙膏、口罩等應節禮品，牛閣詹老闆及榮榮麻辣滷味、萬家老街豬腳當日亦提供義大利麵、湯品、滷豆乾、滷蛋讓寒士朋友享受溫馨午餐。

另外，三重衛生所及新北市志願服務協會提供義診、義剪、職業媒合，為寒士尋找工作機會、打理面容及把關健康；新北市警察局及消防局各別帶來慎防人頭詐騙及平安守門員小短劇，藉此將社會各界的愛串聯起來。

人安基金會新北平安站平日提供避暑防寒、防飢、防病、工作轉介等服務，邀請社會善人士、企業與團體能支持該站常年服務經費，一起幫助「窮苦人」重新站起來。

▲▼現場發放涼感巾及健康包，包含香皂、洗髮乳、貼身衣物等。