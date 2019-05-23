2019台北霞海城隍文化節6/1起跑！慶霞海城隍爺2020渡海來台200年



▲「2019台北霞海城隍文化節」在6月1日～30日城隍爺誕辰前後期間舉行。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

2020年將是霞海城隍爺渡海來台第200年，而「2019台北霞海城隍文化節」將於6月1日起跑，進行為期一個月的文化節系列活動，除了傳統的祈福法會、壽宴擺設、歌仔戲曲外，也透過4場展覽、3場踩街、2座裝置藝術、1場講座，更舉辦一場新型態的酬神祝壽音樂會。城隍爺每年在壽誕期間，也會在大稻埕的大街小巷裡巡視除煞。6/1下午更在大稻埕碼頭舉辦「霞海城隍坐龍舟，茶郊媽祖鬥陣來」活動，搭上龍舟船進行水巡除煞儀式，庇佑淡水河路與居民安康。



▲6月1日霞海城隍爺水巡淡水河，搭上龍舟船進行除煞儀式。（圖／文化總會提供）



此次「2019台北霞海城隍文化節」由台北霞海城隍廟、大稻埕創意街區發展協會、中華文化總會（文總）共同主辦。文總長期關心文化傳承及在地發展，春假期間才盛大舉辦「城南有意思」活動，今年是首度受邀參與「霞海城隍文化節」，適逢霞海城隍爺聖誕，將大稻埕重要的信仰中心，以傳承、創新方式，注入更多型態內容與創意，累積更多在地故事。

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為了慶祝2020年為台北霞海城隍爺渡海來台200週年，台北霞海城隍廟自2018年起規畫三部曲來迎接這場盛會，繼去年首部曲「快樂出航去台灣」訴說先民不畏危險，勇敢橫渡黑水溝；今年的第二部曲「香火代代傳傳」，以艋舺及大稻埕兩地帶出兩個台北老城區的關聯，訴說著信仰延續了香火，香火也延續了信仰。更串連超過30間在地店家，提供限定商品及店家各自發揮創意所製作的香火袋等。

文總也將於6月15日舉辦「香火non-stop音樂會」，再度邀請三金音樂製作人柯智豪擔任音樂總監，融合傳統、現代，重新演繹傳統藝術語台語搖滾的全新火花。



▲2019台北霞海城隍文化節6/1起跑。（圖／記者林育綾攝）

「2019台北霞海城隍文化節-香火代代傳傳」將在6月1日至6月30日霞海城隍生日期間舉辦，展開一連串系列活動，融合踩街、市集、音樂、特展、在地等元素，包含四大主題：

【城隍爺爺來講古】

整個活動期間，有城隍文化展覽及糕餅店的香火袋裝置藝術

【城隍爺爺遶稻埕】

6月1日霞海城隍水巡淡水河、6月2日藝演拚陣、6月15日城隍祝壽遶境

【城隍爺爺鬥熱鬧】

6月13日至15日城隍暖暖壽市集、6月15日晚間城隍祝壽音樂會、創藝香火袋串聯

【城隍爺爺有保庇】

6月9日曲藝慶城隍歌仔戲、6月16日城隍壽宴、6月16至20日祝壽祈福法會