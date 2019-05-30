　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球21間最美特色書店！台灣「舊香居」收藏30萬冊舊書入列

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）
▲韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版，下同）

記者林育綾／台北報導

「書店是一個城市的縮影，想了解城市就該從書店開始。」韓國資深出版人金彥鎬投入出版資歷40年，歷時20年走訪世界各地、橫跨三大洲，深入探訪全球21間特色書店，集結成《書店旅圖》一書，透過上百張照片呈現，也與書店職人對談，從成立宗旨到經營理念、書店裝潢等，聊堅持崗位的生存之道，其中位在台北收藏30萬冊舊書的「舊香居」也被收錄其中。

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）
▲位在台北收藏30萬冊舊書的「舊香居」也被收錄其中。

金彥鎬探訪世界各地21間特色書店，代表著21種不同風格的生存方式，也希望能藉由書店的經營故事，喚起讀者思考「書是什麼？書店又代表什麼？」他不但是一位出版人，也是一位狂熱的愛書人，「為了活得像個人」這句話是他貫穿出版生涯的座右銘，無論是寫一本書，編輯一本書，閱讀一本書，無不是為了活得像個人。然而40年來這個問題一直在心中反覆拷問，他坦承「依然在尋求答案。」

請繼續往下閱讀...

他提到「當一個人在人生路上陷入徬徨之際，最好的去處便是書店了。被難以言喻的孤寂圍繞之時，能讓靈魂得到撫慰的空間也是書店。因為有書籍，我們不孤獨，書中總有暖意。閱讀是一個人的行為，但也意味著與世界上無數不同時代的人展開精神交流。」

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）
▲金彥鎬探訪世界各地21間特色書店，代表著21種不同風格的生存方式。

金彥鎬也分享，早年自己在報社當記者時，在首爾鐘岩洞派出所附近租屋住了2年多，派出所旁有一家小書店，老闆心慈面善，喜歡聊書，他每天下班都會走進這家書店站著看書，偶爾也買1、2本。「如今這家書店早已沒了蹤影，派出所也搬進別處的大樓。然而，每次經過這條街時，我總是忍不住東張西望，追尋記憶中的小書店。後來做出版人編書、出書，我的腦海裡會時常浮現那個小書店和那位和善的大叔。」

眼看著韓國實體書店日漸衰退，作為出版人的他無法平心靜觀，因此踏上尋訪全球書店之旅、與書店人進行對話，聆聽他們在嚴峻現實中如何堅守書店的價值，分享他們的經驗和智慧。「探訪世界各地書店，我感知著書籍的尊貴和書店的力量，重新整理出版與閱讀的定義。」這趟旅程令他喜悅而幸福，許多書店人的理念深深打動了他，更覺得與這些人一見如故，感受到「書和書店依然活著，而且富有動感活力！」

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）
▲每間書店背後，都有一個動人的故事。

每間書店背後，都有一個動人的故事，像是歷經800年風霜，讓傳統教堂大變身的「荷蘭天堂書店」；被譽為英語世界文學青年的庇護所、烏托邦的「法國莎士比亞書店」；將閱讀與美食合而為一的「比利時酷客美食書店」；不提供其他服務，只專心賣書的「美國史傳德書店」；讓紙張越陳越香，擁有高達30萬冊舊書的「台灣舊香居古書店」；專為婦女和兒童服務，並提倡和平反戰的「日本蠟筆屋書店」；見證歷史，伴隨釜山人歷經戰爭風暴的「韓國寶水洞舊書街」⋯等。

▲▼ 倫敦起源、全球知名的福耶爾書店（Foyles）。Foyles Bookshop（圖／取自Facebook: Foyles Bookshop）
▲福耶爾兄弟報考公務員考試，雙雙落榜後，把教材拿出來賣而開了小書店，此後成為全球知名書店。（圖／取自Facebook: Foyles Bookshop

他也分享位在倫敦起源、全球知名的福耶爾書店（Foyles），是1903年福耶爾兄弟報考公務員考試、雙雙落榜後，兄弟倆決定將所有教材拿出來賣，為此開了小書店，卻因此無心插柳柳成蔭，這間書店擁有的書架總長為世界之最，已載入金世世界紀錄中。如今穿梭在倫敦大街小巷，滿載書籍的「福耶爾麵包車」（Foyles Van），已然是世界名城倫敦的文化象徵。

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）
▲台北的古書店「舊香居」不只收藏老書，還有許多驚人的收藏品。

在《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》中，也特別收錄了台灣的古書店「舊香居」，這間書店位於台北國立臺灣師範大學附近，店面雖不大，收藏的圖書和商品卻具備極高的水準，包括已絕版的文史哲類書籍、書法作品、地圖，還有作家親筆手稿等收藏品，數量驚人，吸引許多知識分子、學者、藝術家，也常有原本只是前往「一飽眼福」卻失手買下好幾本書的愛書人。

前有河book店主、影評人詹正德也提到，「一個城市的人文指標不只是看它有多少間書店，還要看它的書店都是些什麼樣的書店。看到本書介紹的這些書店，會羨慕那些城市的愛書人。」

▲▼ 韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版）

金彥鎬探訪全球21家特色書店：

天堂書店︱歷經800年風霜，壯麗建築變身為書店（馬斯垂克，荷蘭）

敦特書店︱為旅行者開的書店，書籍帶你環遊世界（倫敦，英國）

巴特爾書店︱前身是廢棄火車站，華麗變身書店（阿尼克，英國）

莎士比亞書店︱出版名作《尤利西斯》，更培養出無數作家（巴黎，法國）

酷客美食書店︱融合閱讀與美食，新型態的書店風格（布魯塞爾，比利時）

海伊書鎮︱廢棄礦村因二手書而重生，成為著名書都（威爾斯，英國）

特龍斯莫書店︱和暢銷書保持距離，只提供讀者需要的書（奧斯陸，挪威）

中城學文書店︱廢棄劇場重獲新生，為蕭條社區注入活力（賓夕法尼亞州，美國）

蒙塔古書坊︱亞馬遜沒有洗手間，但我們書坊有（麻薩諸塞州，美國）

史傳德書店︱不提供其他服務，只以好書吸引全球讀者（紐約，美國）

麥克納利‧傑克森書店︱大型書店做不到的事，小書店能完成（紐約，美國）

萬聖書園︱重視小眾聲音，反而成為獨家特色（北京，中國）

三聯韜奮書店︱24小時營業，成為點亮城市之光（北京，中國）

單向空間︱年輕人最愛，閱讀時代的互動空間（北京，中國）

鐘書閣︱為讀者尋找好書；為好書尋找讀者（北京，中國） 

先鋒書店︱國際盛讚，更是「中國最美書店」（南京，中國） 

舊香居︱沉浸在古書香裡，是愛書人的樂土（臺北，臺灣） 

蠟筆屋︱為女性及兒童發聲，宣揚生命及和平理念（東京，日本） 

北澤書店︱風雨無阻，117年從未歇業的二手書店（東京，日本）

榮光圖書︱重視讀者需求，沒有買不到的書（釜山，韓國） 

寶水洞舊書街︱見證歷史的文化遺產，也是愛書人的心靈故鄉（釜山，韓國）

ET快訊
韓國瑜陷婚外情風波　「王小姐」速刪臉書動態
大學教官偷吃馬尾陸生！住萬元飯店「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

關鍵字：書店,聯經出版,金彥鎬,特色書店,獨立書店,舊香居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「消失的書店」座落北市罕見賞螢秘境！和平青鳥用180天證明精神永在

「會消失的書店」只存在180天！和平青鳥未開幕先轟動

謝謝45年來的支持！重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數

牯嶺街最狂舊書店！松林書局老闆用「特異功能」一生堅守10萬冊藏書

「知識不分繁簡體！」重南書街靈魂人物沈榮裕　轉型躲書店倒閉潮

客人從高中買到做阿公！他堅守經營實體書店40年「是城市的光與熱」

非洲豬瘟疫區新增北韓！31日凌晨0時起韓國入境100%行李檢查

全球21間最美特色書店！台灣「舊香居」收藏30萬冊舊書入列

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

非洲豬瘟疫區新增北韓！31日凌晨0時起韓國入境100%行李檢查

全球21間最美特色書店！台灣「舊香居」收藏30萬冊舊書入列

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」

凱擘大寬頻全新「智慧社區」服務整合社區監控、停車場管理

激情喇舌！男友傻問「妳有B肝嗎」　女尷尬癌秒噴發：不要親完馬上問

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周末雨怎麼下」

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

國小女兒卡套被同學玩壞還遭嗆　老師回應惹網怒：難怪沒教好

軟飯男送女友去賣淫「坐車上打電動等收錢」　被逮瞎扯「不知她去幹嘛」

雲林不爽公投擬「不參與全國性公投」　28歲圓仔花議員霸氣開嗆：尊重公投才有專法

二級毒品「恰特草」外觀像茶葉！　上癮暴力自殘恐致命

女大生「2天未放屁」腹絞痛　醫師檢查驚見「結腸腫瘤」

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中「旋轉虐打」

生活熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚..

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男..

客點大冰奶去冰…工讀妹卡住　老..

3餐菜錢花多少？她一張鈔票被唸..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

他曝「老爸童年高檔零食」網餓翻..

有鋒面接近！一張圖看周末雨怎麼..

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門..

小孩上幼稚園！他一聽「月花12..

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

聽說有人臉…靈異照好兇！網暴動

周末起4天全台防大雨　「今年颱..

星巴克買一送一來了　這2天快筆..

更多熱門

相關新聞

基隆鬧區的獨立書店！在地人也不知

說到了基隆，不少人想到的可能是雨、港和海洋。而在基隆出現了一間以海洋為意象的書店，這裡除了有琳瑯滿目的書籍外，還是個喝咖啡吃甜點的據點，就坐落在基隆很熱門的東岸商場，但卻低調的連不少基隆人都不知道它的存在。

未開幕先轟動！消失的書店搶先看

「誠品生活日本橋」空間設計首公開

誠品日本店　30公尺文學長廊曝光

南韓文青都來打卡「書牆隧道」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

PSY神隱認了現身YG社長酒席

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面