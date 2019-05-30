全球21間最美特色書店！台灣「舊香居」收藏30萬冊舊書入列



▲韓國資深出版人金彥鎬走訪世界各地，出版《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》（圖／聯經出版，下同）

記者林育綾／台北報導

「書店是一個城市的縮影，想了解城市就該從書店開始。」韓國資深出版人金彥鎬投入出版資歷40年，歷時20年走訪世界各地、橫跨三大洲，深入探訪全球21間特色書店，集結成《書店旅圖》一書，透過上百張照片呈現，也與書店職人對談，從成立宗旨到經營理念、書店裝潢等，聊堅持崗位的生存之道，其中位在台北收藏30萬冊舊書的「舊香居」也被收錄其中。



▲位在台北收藏30萬冊舊書的「舊香居」也被收錄其中。

金彥鎬探訪世界各地21間特色書店，代表著21種不同風格的生存方式，也希望能藉由書店的經營故事，喚起讀者思考「書是什麼？書店又代表什麼？」他不但是一位出版人，也是一位狂熱的愛書人，「為了活得像個人」這句話是他貫穿出版生涯的座右銘，無論是寫一本書，編輯一本書，閱讀一本書，無不是為了活得像個人。然而40年來這個問題一直在心中反覆拷問，他坦承「依然在尋求答案。」

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他提到「當一個人在人生路上陷入徬徨之際，最好的去處便是書店了。被難以言喻的孤寂圍繞之時，能讓靈魂得到撫慰的空間也是書店。因為有書籍，我們不孤獨，書中總有暖意。閱讀是一個人的行為，但也意味著與世界上無數不同時代的人展開精神交流。」



▲金彥鎬探訪世界各地21間特色書店，代表著21種不同風格的生存方式。

金彥鎬也分享，早年自己在報社當記者時，在首爾鐘岩洞派出所附近租屋住了2年多，派出所旁有一家小書店，老闆心慈面善，喜歡聊書，他每天下班都會走進這家書店站著看書，偶爾也買1、2本。「如今這家書店早已沒了蹤影，派出所也搬進別處的大樓。然而，每次經過這條街時，我總是忍不住東張西望，追尋記憶中的小書店。後來做出版人編書、出書，我的腦海裡會時常浮現那個小書店和那位和善的大叔。」

眼看著韓國實體書店日漸衰退，作為出版人的他無法平心靜觀，因此踏上尋訪全球書店之旅、與書店人進行對話，聆聽他們在嚴峻現實中如何堅守書店的價值，分享他們的經驗和智慧。「探訪世界各地書店，我感知著書籍的尊貴和書店的力量，重新整理出版與閱讀的定義。」這趟旅程令他喜悅而幸福，許多書店人的理念深深打動了他，更覺得與這些人一見如故，感受到「書和書店依然活著，而且富有動感活力！」



▲每間書店背後，都有一個動人的故事。

每間書店背後，都有一個動人的故事，像是歷經800年風霜，讓傳統教堂大變身的「荷蘭天堂書店」；被譽為英語世界文學青年的庇護所、烏托邦的「法國莎士比亞書店」；將閱讀與美食合而為一的「比利時酷客美食書店」；不提供其他服務，只專心賣書的「美國史傳德書店」；讓紙張越陳越香，擁有高達30萬冊舊書的「台灣舊香居古書店」；專為婦女和兒童服務，並提倡和平反戰的「日本蠟筆屋書店」；見證歷史，伴隨釜山人歷經戰爭風暴的「韓國寶水洞舊書街」⋯等。



▲福耶爾兄弟報考公務員考試，雙雙落榜後，把教材拿出來賣而開了小書店，此後成為全球知名書店。（圖／取自Facebook: Foyles Bookshop）



他也分享位在倫敦起源、全球知名的福耶爾書店（Foyles），是1903年福耶爾兄弟報考公務員考試、雙雙落榜後，兄弟倆決定將所有教材拿出來賣，為此開了小書店，卻因此無心插柳柳成蔭，這間書店擁有的書架總長為世界之最，已載入金世世界紀錄中。如今穿梭在倫敦大街小巷，滿載書籍的「福耶爾麵包車」（Foyles Van），已然是世界名城倫敦的文化象徵。



▲台北的古書店「舊香居」不只收藏老書，還有許多驚人的收藏品。



在《書店旅圖：走進全球21間特色書店，感受書店故事、理想和職人精神》中，也特別收錄了台灣的古書店「舊香居」，這間書店位於台北國立臺灣師範大學附近，店面雖不大，收藏的圖書和商品卻具備極高的水準，包括已絕版的文史哲類書籍、書法作品、地圖，還有作家親筆手稿等收藏品，數量驚人，吸引許多知識分子、學者、藝術家，也常有原本只是前往「一飽眼福」卻失手買下好幾本書的愛書人。

前有河book店主、影評人詹正德也提到，「一個城市的人文指標不只是看它有多少間書店，還要看它的書店都是些什麼樣的書店。看到本書介紹的這些書店，會羨慕那些城市的愛書人。」

金彥鎬探訪全球21家特色書店：

天堂書店︱歷經800年風霜，壯麗建築變身為書店（馬斯垂克，荷蘭）

敦特書店︱為旅行者開的書店，書籍帶你環遊世界（倫敦，英國）

巴特爾書店︱前身是廢棄火車站，華麗變身書店（阿尼克，英國）

莎士比亞書店︱出版名作《尤利西斯》，更培養出無數作家（巴黎，法國）

酷客美食書店︱融合閱讀與美食，新型態的書店風格（布魯塞爾，比利時）

海伊書鎮︱廢棄礦村因二手書而重生，成為著名書都（威爾斯，英國）

特龍斯莫書店︱和暢銷書保持距離，只提供讀者需要的書（奧斯陸，挪威）

中城學文書店︱廢棄劇場重獲新生，為蕭條社區注入活力（賓夕法尼亞州，美國）

蒙塔古書坊︱亞馬遜沒有洗手間，但我們書坊有（麻薩諸塞州，美國）

史傳德書店︱不提供其他服務，只以好書吸引全球讀者（紐約，美國）

麥克納利‧傑克森書店︱大型書店做不到的事，小書店能完成（紐約，美國）

萬聖書園︱重視小眾聲音，反而成為獨家特色（北京，中國）

三聯韜奮書店︱24小時營業，成為點亮城市之光（北京，中國）

單向空間︱年輕人最愛，閱讀時代的互動空間（北京，中國）

鐘書閣︱為讀者尋找好書；為好書尋找讀者（北京，中國）

先鋒書店︱國際盛讚，更是「中國最美書店」（南京，中國）

舊香居︱沉浸在古書香裡，是愛書人的樂土（臺北，臺灣）

蠟筆屋︱為女性及兒童發聲，宣揚生命及和平理念（東京，日本）

北澤書店︱風雨無阻，117年從未歇業的二手書店（東京，日本）

榮光圖書︱重視讀者需求，沒有買不到的書（釜山，韓國）

寶水洞舊書街︱見證歷史的文化遺產，也是愛書人的心靈故鄉（釜山，韓國）