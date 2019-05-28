　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲史上首度金庸武俠「華山論劍」大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供，下同）

記者林育綾／台北報導

金庸武俠小說在全球華人圈狂銷3億冊，而全球首次大型特展「金庸武俠─華山論劍」由正宗金庸授權，即將在6月26日～9月15日於台北華山1914文創園區登場！適逢《神鵰俠侶》創作60週年，展覽特以「射鵰三部曲」和「華山論劍」為主題，號召武俠迷在夏天馳騁於金庸筆下的江湖世界，不但還原經典場景，還有百件珍藏、互動解謎體驗，更首次曝光從未出版的稿件、揭祕《九陽真經》來歷；此外民眾也能在展覽中快速學成金庸筆下的奇招異式「蛤蟆功」、「降龍十八掌」等。

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲武俠小說界的一代宗師金庸。

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲適逢《神鵰俠侶》創作60週年，展覽特以「射鵰三部曲」和「華山論劍」為主題。

請繼續往下閱讀...

百件金庸珍貴展件，結合互動解謎體驗

 史上首次以實物展出金庸小說的傳世軌跡，包含遠從香港跨海來台的首刊連載報紙、絕版書真本，金庸書信、墨寶，電視劇道具倚天劍及屠龍刀⋯等，近百件珍貴展件。展覽亦結合互動解謎讓民眾享受動腦樂趣，透過不同角度解構金庸的武俠世界。

首次曝光！從未出版的刪修稿件，揭祕《九陽真經》來歷

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲首次曝光《九陽真經》來歷刪減稿件。

金庸在2003年第三次修訂《神鵰俠侶》，曾於第四十回〈華山之巔〉增寫4千餘字關於《九陽真經》的「身世」之謎，出現一位與王重陽、林朝英比肩的人物──青城隱者，然而此段文稿最後未被收入書中，究竟情節如何、又為何刪去，即將於展覽首度展出，一窺大俠創作心路。

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲展覽將還原經典場景，如《射鵰英雄傳》桃花島（3D示意圖僅供參考）。

還原經典場景！東海桃花島、終南山活死人墓重現

展覽將打造經典場景《射鵰英雄傳》桃花島及《神鵰俠侶》古墓，帶領民眾走入金庸所創造的奇幻之地，例如在「試劍亭」裡懷想東邪黃藥師的碧海潮生，在「寒玉床」學小楊過練功，彷彿置身於金庸筆下的江湖世界。

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲經典場景《神鵰俠侶》古墓（3D示意圖，僅供參考）。

打通任督二脈，練就絕世武功

▲▼ 史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供）
▲現場還可以跟著練絕世武功「降龍十八掌」。

欲練神功，不用自宮！民眾可以到金庸展快速體驗金庸筆下的奇招異式，展覽結合互動科技，可以跟著西毒歐陽鋒咕咕發功，施展「蛤蟆功」；也能和老頑童周伯通玩耍，習得「左右互搏」；還有北丐洪七公震古鑠今的「降龍十八掌」。

名家導覽特邀「女版金庸」鄭丰撰述，相聲怪傑馮翊綱獻聲

鄭丰是繼金庸之後的新生代武俠小說家，以名家讀名家觀點，撰述展覽各區文字，為「天下五絕」品評高低。而相聲怪傑馮翊綱也現身江湖，訴說一段「華山論劍」被隱匿的故事。兩位超級金庸鐵粉跨刀襄助，施展拿手絕活，觀展民眾也等同一次體驗三位大師的風采。

▲▼ 名家導覽特邀「女版金庸」鄭丰（左）撰述，相聲怪傑馮翊綱（右）獻聲。（圖／遠流提供）
▲名家導覽特邀「女版金庸」鄭丰（左）撰述，相聲怪傑馮翊綱（右）獻聲。

【金庸武俠—華山論劍】特展資訊
展覽時間：2019年6月26日-9月15日
展覽地點：華山1914文創園區中七館
粉絲專頁：「金庸武俠—華山論劍
客服專線：(02)7721-6955#2（每日10:00-18:00）
票價訊息：情花毒預售票230元；網路預售票170元；全票250元
開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

ET快訊
漢光演習發生意外！陸軍裝甲542旅戰術輪車撞崗哨　15官兵受
即／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目

關鍵字：金庸,武俠小說,華山論劍,金庸小說

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園新打卡景點！龍星國小「彩虹跑道」完工　照片曝光好壯觀

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Uber條款6月上路！代僱駕駛怒了號召圍政院　「不排除申請國賠」

整修師傅帶女兒上班！她倉庫陪玩…轉頭笑噴　「一群女兒傻瓜」擠門邊喊萌

百人集體中毒　中興新村臭豆腐名店：賠醫藥費+600元慰撫金

「聲音怎變那麼娘」妙齡女狂盯手機！一上車神展開　本田男超配合…她糗爆奔逃

多維TW／台灣誰理？　從兩份美國民調說起

點滴沒了急按鈴！人夫傻等10分鐘　護理師「我在喝水」他爆氣...網戰翻

婚前什麼都可以！　網哭婚後最令人感嘆的十大變化

忌口1年了！他一吃牛肉片「爆衰3天」超後悔　八爺託夢敲醒：發現問題了齁

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

桃園新打卡景點！龍星國小「彩虹跑道」完工　照片曝光好壯觀

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Uber條款6月上路！代僱駕駛怒了號召圍政院　「不排除申請國賠」

整修師傅帶女兒上班！她倉庫陪玩…轉頭笑噴　「一群女兒傻瓜」擠門邊喊萌

百人集體中毒　中興新村臭豆腐名店：賠醫藥費+600元慰撫金

「聲音怎變那麼娘」妙齡女狂盯手機！一上車神展開　本田男超配合…她糗爆奔逃

多維TW／台灣誰理？　從兩份美國民調說起

點滴沒了急按鈴！人夫傻等10分鐘　護理師「我在喝水」他爆氣...網戰翻

婚前什麼都可以！　網哭婚後最令人感嘆的十大變化

忌口1年了！他一吃牛肉片「爆衰3天」超後悔　八爺託夢敲醒：發現問題了齁

漢光演習發生意外　陸軍裝甲542旅戰術輪車撞崗哨15官兵受傷

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

桃園新打卡景點！龍星國小「彩虹跑道」完工　照片曝光好壯觀

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

拿槍轟自己臉！他花4年重建手術　竟換「這結局」...醫：反胃一整天

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

生活熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學..

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

即／北北基5縣市「大雨特報」　..

超狂肉粽攤　營業10分鐘200..

安檢攔人「行李有青蛙」本尊曝光..

她左手腫爆像鱷魚腳！醫搖頭：撞..

快訊／鋒面要到了北部先變天　一..

這小蟲躲衣櫃　活3億年愛吃文件

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

全台變天！鋒面「橫掛」掃過....

「Uber條款」確定了！估6月..

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

更多熱門

相關新聞

《天龍八部M》5月底回歸

十三年前問世的經典網遊，將兄弟情誼詮釋的淋漓盡致！由金庸同名武俠小說改編出來的 MMORPG 大作《天龍八部M》5月底榮耀回歸！

《新神鵰俠侶》迎接新版本「女神節」

春運高鐵版「清明上河圖」金庸入畫

年輕人不看　他建議金庸小說改名

爾晴絕美大變身演《神鵰俠侶》

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面