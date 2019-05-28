史上首度金庸武俠大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景



▲史上首度金庸武俠「華山論劍」大型特展！獨家曝光刪修稿件、還原經典江湖場景。（圖／遠流提供，下同）

記者林育綾／台北報導

金庸武俠小說在全球華人圈狂銷3億冊，而全球首次大型特展「金庸武俠─華山論劍」由正宗金庸授權，即將在6月26日～9月15日於台北華山1914文創園區登場！適逢《神鵰俠侶》創作60週年，展覽特以「射鵰三部曲」和「華山論劍」為主題，號召武俠迷在夏天馳騁於金庸筆下的江湖世界，不但還原經典場景，還有百件珍藏、互動解謎體驗，更首次曝光從未出版的稿件、揭祕《九陽真經》來歷；此外民眾也能在展覽中快速學成金庸筆下的奇招異式「蛤蟆功」、「降龍十八掌」等。



▲武俠小說界的一代宗師金庸。



▲適逢《神鵰俠侶》創作60週年，展覽特以「射鵰三部曲」和「華山論劍」為主題。

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百件金庸珍貴展件，結合互動解謎體驗

史上首次以實物展出金庸小說的傳世軌跡，包含遠從香港跨海來台的首刊連載報紙、絕版書真本，金庸書信、墨寶，電視劇道具倚天劍及屠龍刀⋯等，近百件珍貴展件。展覽亦結合互動解謎讓民眾享受動腦樂趣，透過不同角度解構金庸的武俠世界。

首次曝光！從未出版的刪修稿件，揭祕《九陽真經》來歷



▲首次曝光《九陽真經》來歷刪減稿件。

金庸在2003年第三次修訂《神鵰俠侶》，曾於第四十回〈華山之巔〉增寫4千餘字關於《九陽真經》的「身世」之謎，出現一位與王重陽、林朝英比肩的人物──青城隱者，然而此段文稿最後未被收入書中，究竟情節如何、又為何刪去，即將於展覽首度展出，一窺大俠創作心路。



▲展覽將還原經典場景，如《射鵰英雄傳》桃花島（3D示意圖僅供參考）。



還原經典場景！東海桃花島、終南山活死人墓重現



展覽將打造經典場景《射鵰英雄傳》桃花島及《神鵰俠侶》古墓，帶領民眾走入金庸所創造的奇幻之地，例如在「試劍亭」裡懷想東邪黃藥師的碧海潮生，在「寒玉床」學小楊過練功，彷彿置身於金庸筆下的江湖世界。



▲經典場景《神鵰俠侶》古墓（3D示意圖，僅供參考）。

打通任督二脈，練就絕世武功



▲現場還可以跟著練絕世武功「降龍十八掌」。

欲練神功，不用自宮！民眾可以到金庸展快速體驗金庸筆下的奇招異式，展覽結合互動科技，可以跟著西毒歐陽鋒咕咕發功，施展「蛤蟆功」；也能和老頑童周伯通玩耍，習得「左右互搏」；還有北丐洪七公震古鑠今的「降龍十八掌」。

名家導覽特邀「女版金庸」鄭丰撰述，相聲怪傑馮翊綱獻聲



鄭丰是繼金庸之後的新生代武俠小說家，以名家讀名家觀點，撰述展覽各區文字，為「天下五絕」品評高低。而相聲怪傑馮翊綱也現身江湖，訴說一段「華山論劍」被隱匿的故事。兩位超級金庸鐵粉跨刀襄助，施展拿手絕活，觀展民眾也等同一次體驗三位大師的風采。



▲名家導覽特邀「女版金庸」鄭丰（左）撰述，相聲怪傑馮翊綱（右）獻聲。

【金庸武俠—華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019年6月26日-9月15日

展覽地點：華山1914文創園區中七館

粉絲專頁：「金庸武俠—華山論劍」

客服專線：(02)7721-6955#2（每日10:00-18:00）

票價訊息：情花毒預售票230元；網路預售票170元；全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)