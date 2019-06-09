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拿下「神農旗」　龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽

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▲拿下「神農旗」，龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽。（圖／市政府提供）

▲拿下「神農旗」，龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龍潭區舉辦的「2019桃園市市長盃龍舟賽」，匯聚149隊勁旅同場競技，歷經3日激烈的競賽9日成績揭曉，里別組由「龍潭區九龍里」2連霸總冠軍，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」，將代表桃園市於7月28日至29日至桃園姊妹市—美國加州洛杉磯長堤市參加龍舟競賽。

另外，「大溪高中隊（公開男子組）」獲得龍王獎的殊榮，獲頒「龍王旗」；區別組則由「大溪區」贏得冠軍。▲拿下「神農旗」，龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽。（圖／市政府提供）

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▲「大溪高中隊（公開男子組）」獲頒「龍王旗」。▼2019桃園市市長盃龍舟賽，匯聚149隊勁旅同場競技。（圖／市政府提供）▲拿下「神農旗」，龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽。（圖／市政府提供）

桃園市長鄭文燦9日前往龍潭大池出席「乙未客家戰役文化季－龍潭歸鄉文化節」─2019桃園市市長盃龍舟賽閉幕典禮表示，今年龍潭歸鄉文化節的百年龍舟賽，各組參賽總獎金達159萬元，匯聚149隊勁旅同場競技，歷經3日激烈的競賽，吸引許多民眾前來觀賽，相當熱絡。▲拿下「神農旗」，龍潭區九龍里代表桃園7月赴美參加龍舟賽。（圖／市政府提供）

2019桃園市市長盃龍舟賽，龍王組的冠軍為公開男子組大溪高中隊，獲頒「龍王旗」，亞軍為學生男子組大溪高中隊，季軍為春翔欣業隊與大溪區別組隊並列；里別組總冠軍賽由龍潭區九龍里贏得冠軍，獲頒「神農旗」，亞軍為龍潭區百年里，季軍為龍潭區龍星里及凌雲里並列。另外，區別組則由大溪區奪得冠軍，亞軍為龍潭區，季軍為桃園區，殿軍為八德區。

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關鍵字：桃園,龍舟賽,神農旗,九龍里

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