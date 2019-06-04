「粽香飄、開齋慶、移工情」！　員警化身白娘子與許仙犯罪預防宣導

▲台南市警六分局外事警察許儷馨與林韋廷，分送轄內移工，讓他們在台灣也可以感受年節氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

6月7日適逢「端午節」，而6月5日正巧為印尼移工「開齋節」，泰、越、印籍外僑也有慶祝端午節之習俗，開齋節對於印尼移工而言，更是有如台灣「農曆過年」般重要！

為感念他鄉移工無法返鄉與家人團聚，台南市警六分局向有「移工御守」之稱的外事警察許儷馨與林韋廷特別化身「白蛇傳」之白娘子與許仙，並準備肉粽、菜粽與印尼粽，分送給轄內灣裡工業區「冠亞豐科技有限公司」越、印籍移工與安平工業區「振雄工業股份有限公司」泰籍移工，讓他們在台灣也可以感受年節氣氛。

越南人也吃肉粽，不過用糯米、綠豆仁與豬肉等包成「方形粽」；泰國人則以椰汁、地瓜等做成「甜味粽」，這次分送的印尼粽，有個特別的名字「Nogo Sari」，是用香蕉葉裹包香蕉、椰奶之「米粉粽」，外事警察更以印尼文「Selamat Idul Fitri(開齋節快樂！)」預祝移工「開齋吉慶」，印尼移工表示能在開齊節前夕，享受家鄉美食，著實感到臺灣警察濃濃的人情味。

端午節慶古代人喝「雄黃酒」避邪制毒，白蛇傳之白娘子更是喝了雄黃酒而現露蛇妖原形。警六分局本次更準備了「毒品試聞罐」，以化工原料合成，仿製K他命、安非他命及大麻3種口味，透過仿真嗅感，讓移工可以辨識K他命燃燒塑膠臭味與大麻之燒草味，從「識毒」、「拒毒」進而「反毒」，讓「粽香IN，毒臭OUT」。

除讓移工更深刻感受吸毒對身心之戕害，更強化移工反奴、防酒駕之認知與騎乘電動自行車應遵守台灣交通法令，而為期6個月的「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案，「自行到案者」只需繳納最低罰鍰2000元，且解除一定時間內禁止入境台灣的限制，6月底專案結束後，一律從重處罰，提醒移工勿必把握「最後一個月」之時效，以免淪為「滯台非法黑工」。