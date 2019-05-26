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萬安42號演習如「吳宮教戰」　新住民、移工共同凝聚全民防衛意識！

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▲台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行萬安演習相關宣導事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行萬安演習相關宣導事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

演習視同作戰不可兒戲，而在現代「萬安演習，雖不會有歷史有名的「吳宮教戰」般，孫武兵演斬吳妃情事，但違反「民防法」第25條者，將處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，以凝聚全民防衛意識。

▲台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行萬安演習相關宣導事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年軍民聯合防空演習南部地區「萬安42號演習」，將在5月28日下午1時30分至2時舉行，由台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向六分局轄區安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行相關宣導事項，包括「黑橋牌公司」、「暘裕實業公司」、「東方錶面工藝公司」、「媽媽咪亞南洋料理」等，外籍僑民以英、他加祿、日、泰、越、印語等6國語文朗讀演習相關注意事項，並張貼於移工宿舍及店家公告，本次更以生動活潑之影片，宣導僑民周知，以避免演習期間發生違規事項。

▲台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行萬安演習相關宣導事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演習，當日將以「災防告警系統」，對演習區域內行動電話通知防空演習訊息，防空警報發放後，人車應配合警察人員之指揮，實施交通管制、疏散避難，住家應立即緊閉門窗及熄滅燈火，勿逗留於騎樓地或巷口觀望。強化軍民聯合防空作為與空防整備，確保外來人口生命財產安全，以提升全民敵情警覺及國土安全網之效能。

▲台南市警六分局防治組和保安民防組，共同組成宣導小組，向安平、灣裡工業區外籍移工與新住民進行萬安演習相關宣導事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

印尼駐台北經濟貿易辦事處，得知六分局宣導該有意義之演習活動，並透過臉書於「移工宣導平臺」加強宣導，台南市新住民與僑民也透過臉書直播、LINE傳LINE，加乘宣導成效，更大讚台灣的外事警察用外文強化宣導，好用心！而對於本次萬安宣導品「環保購物袋」，外籍僑民更是大讚「超實用」。

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關鍵字：萬安演習,新住民,移工,全民防衛

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