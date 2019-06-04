越南心端午情　郭綜合醫院粽香飄逸

▲郭綜合醫院特舉辦「越南心、端午情」－粽香傳情活動，讓該院國欣護理之家住民了解越南粽做法，而長者並當場享用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

離鄉背景遠到台南市服務的越南籍照服員，面對人地生疏的新環境，亟思將她們的文化習俗融入服務的生活圈，在端午節將屆，郭綜合醫院特舉辦「越南心、端午情」－粽香傳情活動，讓該院國欣護理之家住民了解越南粽做法，而長者並當場享用，藉以了解兩國民俗文化，進而增進彼此間的情感。

郭綜合醫院行政副院長許豪斌先祝福在場的長者及各界人士端午節快樂，他非常感激越南籍照服員的全力奉獻，照顧護理之家長者的生活起居，並於佳節來臨前展現她們的手藝，親自綁越南粽，讓大家見識到異國粽和國內傳統粽子，形狀、準備的材料不一樣，但彼此過節歡樂的心情同樣。

在國欣護理之家服務的越南籍照服員丁氏秋河、阮氏草、范氏圓，平時為護理之家的長者服務，在端午佳節來臨前，她們特著越南傳統服裝，準備綠豆仁、糯米及豬肉，用香蕉葉包越南粽，烹熟後供長者品嘗，並介紹越南綁粽過程及習俗，院內的曾瓊儀、張慧妮也跟著穿越南服學包越南粽，彼此交流文化習俗，還與長者一起玩遊戲同樂，並藉以解鄉愁，一舉兩得。

看到越南籍的照服員包著四方形及長方形的越南粽，讓長者深感好奇，並問所代表的意義，照服員表示，圓形方形代表天圓地方，象徵天地生養賜與人類稻米，使人類得以生養眾多，也代表父母的養育之恩。

部分護理之家的女性長者，從年輕逢節即忙著綁粽，對過節也有豐富經驗，特在現場說明我國端午節的習俗，除包粽子外，也有綁香包、立蛋等，而包粽是與越南兩國共同習俗，我國使用月桃葉或竹葉，與越南使用香蕉葉有所不同；當她們成為婆婆時，曾在家教包粽子的外籍媳婦，媳婦從一開始折粽葉緊握、裝饀到綁妥的過程有些生疏，所以包得沒有形，但在她們耐心的示範、協助、指導下，一回生、兩回熟，經三、四次的摸擬、練習後，個個包得有稜有角，受到婆婆的讚許後，讓外籍媳婦覺得很有成就感，也愈包愈有趣，一起體驗包粽子的樂趣，也象徵傳統文化及飲食技藝的傳承。這些有外籍媳婦的女性長者， 現場看到越南粽的呈現則另有一番體會，咸認為彼此文化習俗的交流，更增進彼此的情感，而有進一步的了解，使現場氣氛更感溫馨。