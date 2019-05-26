車上越籍男怪怪的！休假移民官下車前拍照　查獲非法移工

▲台東專勤隊依建檔照片，循線一擧查獲8名越南籍非法移工。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊黃姓女移民官日前休假搭火車到了台東終點站下車時，發現從各車廂來了幾名越南人準備一起下車，不尋常舉動引發移民官警覺，立馬上拍了幾張相片傳回隊部建檔，專勤隊據此循線查獲了8名越籍非法移工。

「終點站～台東、台東站到了」，火車車廂傳起熟悉的廣播聲，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊黃姓隊員正打算收拾物品，卻發現從各車廂來了5到6位越南人準備一起下車，不尋常舉動引發了她身為移民官的警覺性，馬上拍了幾張重要相片傳回隊部建立檔案。

湊巧專勤隊隔天接獲線報，有多名越南籍人士在台東市某個大型工地非法工作，經派員蒐證，並比對黃姓隊員拍回來的相片，赫然發現部分對象就是該批越南人，隨即循線追查，鎖定關鍵車輛。

透過多日跟監埋伏，掌握查緝對象的上工作息及行車路線後，專勤隊聯合台東憲兵隊拂曉出擊，經截斷載送車輛脫逃動線，一舉查獲8名越南籍失聯移工及逾期外僑。

專勤隊清查發現，這些越南籍人士經國人居間媒介，由其中1名通曉中文的失聯移工負責招募，再由國人車手載送至各工地非法工作，休假時也會到台東各地遊玩，因此被機伶的移民官發現行蹤。

專勤隊將續追查非法雇主及非法仲介，被查獲的8名非法移工則依入出國及移民法的規定規定裁罰新台幣1萬元，將遣送他們回越南，並管制不予許可來台。