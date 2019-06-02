夜店遇臨檢「7人躲小房間」　業者喊冤：他們不是員工啦

▲警方臨檢東協廣場夜店，發現7人躲小房間，其朱1人是逃逸移工。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中警方2日凌晨針對轄區特種營業場所臨檢，在外籍移工最愛的東協廣場發現一名逃逸泰籍女子，與友人共7人到夜店玩，遇到臨檢竟為保護朋友，全躲入夜店辦公室小房間反鎖，讓業者嚇到頻澄清，說「他們不是員工啦！」

第一警分局2日凌晨執行特種行業臨檢勤務，鎖定轄區內夜店、酒店、卡拉OK等進行查核身分。繼中派出所所長林敬國也率隊前往中區知名的外籍移工聚集地東協廣場，執行臨檢。

過程中，林敬國眼睛瞄到有數名外籍人士走往辦公室，立刻跟進去，發現一行人全躲進一間小房間並反鎖，立刻找來業者。業者一邊否認這些人是夜店員工，一面開門，果然發現裏頭有7名泰國籍人士，共5男2女，經查核身分後，發現其中一名41歲泰籍女子逃逸中，其他6人則持有合法證明。

警方表示，研判應該是一行人到夜店玩樂，見警方臨檢為保護該名女性友人，才會一起躲進去。另外，東協廣場約1個半小時的臨檢中，也有發現數名外籍人士未攜帶身分證明文件，經帶回查核後確認沒有問題已請回。

第一分局表示，東協廣場是警方列為治安維護重點場所之一，假日又是移工來消費玩樂的地方，因此不定期都會來臨檢，以維護市民安全，並預防有心人士滋事。

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