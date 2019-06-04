陸防長武統立場堅定！館長點名韓國瑜「要不要表態」　嗆國民黨＝人形蜈蚣

▲館長直播中針砭時事。（圖／翻攝YouTube「寶寶愛館長」）

網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢常針砭時事，大砲風格吸引許多網友追隨。近日他在直播中表示，韓國瑜說願意為中華民國粉身碎骨，但大陸國防部長魏鳳和才嗆聲，指台灣是中國一部分，揚言武統台灣；他忍不住質問韓國瑜「要不要表態一下？」同時酸國民黨根本是「人形蜈蚣」，一點也不敢吭聲。

「館長」陳之漢先在直播大嘆，這陣子他看出了一個很好笑的問題，「原來當政治人物是可以整天說謊、不講誠信、嗆聲民眾、躲到大陸」，還可以在鄉鎮上毫無作為、把國家賣給中國大陸。接著他提到，魏鳳和又在嗆聲，「他們不斷講，說台灣是祖國的一部分，這個土地不容許分離，誰敢就打，解放軍就是要武統」。

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▲陸國防部長魏鳳和日前表示，若有人敢分裂台灣，中國軍隊不惜一戰。（示意圖／CFP）

「好！今天我們的敵國又嗆聲了」，館長接著點名韓國瑜，「你為了中華民國可以粉身碎骨，那針對這件事情你要不要出來表態一下？」館長也想請教所有候選人，包括朱立倫、郭台銘、王金平，包含國民黨說的立委，「誰出來講過一句話？沒有，大家絕對不會講話」。

館長表示，每當外界每次批評國民黨吹捧中國大陸、賣台時，國民黨總是用「哪裡賣台？」反擊。但面對魏鳳和一類人表明要用武力統一，大陸飛彈對著、戰機飛來飛去，國民黨卻沒半個人出來講話，對照韓國瑜在凱道上說要為中華民國粉身碎骨，「這樣一對比是不是非常可笑至極」。

館長說，這些日子以來國民黨的表現，讓他聯想到電影《人形蜈蚣》，「你的嘴已經縫在肛門了，人家放什麼屎吃就對了，你沒有辦法講話」。

▲韓國瑜直呼願為中華民國粉身碎骨。（圖／記者季相儒攝）

大陸國防部長魏鳳和在香格里拉對話會議上指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，若有人膽敢把台灣從中國分割出去，中國軍隊別無選擇將不惜一戰。對此，陸委會2日下午回應，北京當局霸權擴張的野心衝擊兩岸和平穩定，挑戰國際規範及秩序，造成區域國家的不安及憂慮，其倡議「和平發展」也早被國際公認為世紀謊言。

不過，對於館長發言，有網友就直酸，「以前還會對社會不公時事批評，現在拼命搞政治跟看到爛的電視民嘴一樣」、「原本覺得館長是正義的化身，但到頭來變成是非不分」、「現在誰執政？人民是要監督有權力的政府，而不是監督在野好嗎」、「嗆回去又怎樣？事情能解決膩？做事不思智取而只想力拼」。

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