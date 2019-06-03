酸韓國瑜不正面回婚外情　吳子嘉「讓政府認證、否則他不會承認」

▲韓國瑜、吳子嘉。（合成圖／記者季相儒攝、翻攝關鍵時刻）



政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗。對此，北檢已經向吳子嘉發出傳票，預計4日下午兩點半傳喚調查；而吳子嘉接受訪問時酸韓國瑜很滑頭，都不正面回答，所以要讓韓國瑜婚外情這件事經過政府認證，「否則他不會承認的。」

吳子嘉表示，韓國瑜很會迴避，很會轉移焦點，從不正面回答問題，從不直球對決，揭發不利於他的消息，如果沒有經過政府認證的話，他是不會承認的。

吳子嘉也說，自從在節目中揭發韓國瑜的事後，就建議提告，可是等到現在韓國瑜才做出行動。

美麗島電子報董事長吳子嘉5月30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，還育有一女。對此，韓國瑜認為已經嚴重影響到自己聲譽，於5月31日下午到台北地檢署按鈴控告，而他也要吳子嘉拿出證據來，「孩子在哪？錢在哪？｣。

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）



此外，韓國瑜也表示，韓國瑜表示，「吳子嘉講到我在外面有小孩，還有錢送來送去，我需要檢察官主持公道，所有事情靜待檢察官調查，這樣紛紛擾擾的社會，唯一可以信任的就是司法，吳子嘉要拿證據出來。」。對此，北檢也已經向吳子嘉發出傳票，並預計於4日下午兩點半傳喚調查。

▲韓國瑜赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）