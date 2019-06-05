影／媒體問「五人小組都要配合你」獨厚韓國瑜　郝龍斌護航：我來講！

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜預定在5日跟國民黨的五人小組見面，不過就在會面之前，先參加了五人小組成員之一的郝龍斌廣播節目，節目後一同出面接受媒體訪問，記者提問韓國瑜：「五人小組都要配合你」，還沒等韓國瑜開口，郝龍斌搶先發聲：「這個我來回答」，小動作透露了彼此情誼。

▲韓國瑜被問到國民黨五人小組獨厚，郝龍斌挺身搶發言護航。（圖／記者賴君欣攝）

郝龍斌強調對每一位參選人都是一樣的：「基本上五人小組，我們在徵詢所有候選人的意見的時候，都是百分之百配合候選人的時間跟地點，而且包括這幾位候選人，他們要求公開或者是私下見面，我們也尊重他們意見，這是對所有總統初選候選人基本尊重」。

▲韓國瑜來到廣播電台接受郝龍斌的專訪。（圖／記者賴君欣攝）

其實韓國瑜原本是在5日上午10點鐘要在國民黨高雄市黨部跟五人小組會談，不過後來因為要參加郝龍斌的電台節目訪問以及高雄市議會此次會期的閉幕，所以臨時更動，而記者也提問這個異動、影響五人小組要跟郭台銘移到6日碰面，對此郝龍斌表示自己並不清楚，但再次重申：「基本上我們是尊重所有候選人，他們的要求就是第一個時間、地點電視公開，或者是不公開」。

不過就在五人小組見面之前，成員之一的郝龍斌先跟韓國瑜進行廣播專訪，郝龍斌的中立性備受質疑，郝龍斌自己也強調：「我是五人小組的成員之一，我最基本的一個定位，就是必須要嚴守中立的原則，所以包括外界對我那些質疑，我也曾經跟韓市長電話溝通過就是了，所有的現在在檯面上總統初選後全都是我的好朋友，要找我幫忙，如果是問我一些意見，我都會給他們，可是我絕對不會介入選舉，或者是要求他們支持特定候選人」。

▲韓國瑜來到廣播電台接受郝龍斌的專訪。（圖／記者賴君欣攝）

