抗韓影武者？ 羅智強：真愛韓國瑜就放了馬英九

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



國民黨總統初選，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜呈現分庭抗禮的局面，據《鏡周刊》報導，郭台銘陣營延攬多位馬政府前官員組成「抗韓聯盟」，前總統馬英九即為幕後影武者。總統府前副秘書長、台北市議員羅智強痛批此一說法扣馬英九帽子，只會讓人寒心，不會為韓國瑜多爭取到一張票。

羅智強5日在臉書發文表示，平常馬英九最常被扣的標籤就是「無能」、「不近人情」、「不沾鍋」、「一個老實到不適合參與政治的人」，一夕間，馬英九忽然變成郭台銘的背後影武者、操盤者，「扣帽子的人，不會覺得腦袋打結嗎？」即便他明白政治需要一個加害者，來凸顯被害者的悲情，但「政治真的不用玩得那麼髒」。

究竟馬英九是不是「會選邊」的人？羅智強以兩個例子證明，第一是葉金川競選台北市長時，馬英九保持中立到讓葉金川最後宣布退選；第二則是他2018年參選台北市議員期間，馬英九並沒有特別支持他，而是誰找他他都幫，「在我的選區，A候選人請他寫推薦信、B候選人請他幫忙市場掃街、C候選人把與他的合照看板到處掛……而我，只是默默地自己選自己的，儘量努力的不吵他。」

「今天韓國瑜在高雄市政的二個擎天柱：葉匡時是馬政府時的交通部長、李四川是馬政府時的行政院秘書長，為什麼不説這二個人加入韓國瑜團隊、為韓國瑜的高雄市政擎起半天邊，代表馬英九挺韓國瑜？」羅智強還說，報派廖了以也加入韓團隊，他不但是馬英九二次總統大選的核心大將、輔選功臣，更是馬英九任內的內政部長、總統府秘書長，「所以說，馬英九是支持韓國瑜，甚至在『挺韓打郭』嗎？」

羅智強強調，馬英九任內培養的政務官是難得的治國資產，為藍營各領袖所用，本是人之常情、也是值得祝福的事，「馬英九指揮得了誰？為什麼有政務官投郭就是馬挺郭，而有政務官投韓卻不説是馬挺韓？」此外，從黨內初選開始到今天，馬英九對韓國瑜從未有一句惡言，即便韓國瑜曾數度用重話評馬，馬英九依然保持風度，從來沒有惡言相向。

「在40萬人大造勢後，韓國瑜的聲勢如日中天，人人望風披靡，誰敢説一句牴觸韓國瑜的話，韓粉一人一口水，就可以把你淹死！」羅智強最後鄭重地說，「不管韓粉們聽不聽的進去，我還是那句老話，真愛韓國瑜，就放了馬英九。砍死馬英九，只會讓人寒心，不會為韓國瑜多爭取到一張票！」

