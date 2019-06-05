獨／「Yes, I do」韓國瑜表態參選！下午與五人小組會面

▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨的五人小組將原預計5日上午10點與高雄市長韓國瑜見面，但稍早傳出行程有變，因韓國瑜上午9點和上午11點30分有其他行程，五人小組的會面會太趕，確定改到下午才碰面，地點為高雄市黨部。據了解，在經過這一段期間初選的紛擾後，韓國瑜也會在會中表達明確參選的態度。

據了解，原本韓國瑜和五人小組預定將於5日上午10點在國民黨高市黨部見面，但五人小組成員之一的國民黨副主席郝龍斌，卻敲定上午9點到9點30分在高雄中廣電台專訪韓國瑜，緊接著韓國瑜11點30分還要到高雄市議會出席定期會閉幕。

韓國瑜日前接受訪問時表示，若被五人小組徵詢參加初選意願，他會回答「Yes, I do」，態度由被動化為主動。至於雙方會面時間點，原預計在5日上午，但韓國瑜9點和上午11點30分有行程，五人小組的會面會太趕，確定改到下午才碰面，地點為高雄市黨部。

國民黨五人小組由副主席兼秘書長曾永權擔任小組召集人，成員還有副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組織發展委員會主委李哲華、考核紀律委員會主委魏平政 。

根據國民黨初選時程，6月10日公布總統初選參選人名單、6月14日舉辦座談會，6月23日至7月4日舉辦國政願景電視發表會，7月6日至7月14日間舉行民調，7月15日公佈民調結果，7月28日在全代會正式提名總統候選人。