同溫層大凝聚　范世平：韓國瑜贏得了初選...贏得了總統嗎？





▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日應邀參加凱道造勢，主辦單位宣稱現場聚集了40萬人，引發外界熱烈討論。台師大政研所教授范世平3日在臉書上表示，「韓國瑜贏得了初選，贏得了總統嗎？」即便有40萬人參加造勢，也恐怕是韓國瑜的天花板，如果不能吸引更多中間選民或年輕人，就算能在黨內初選中勝出，能在總統大選中獲勝的可能性恐不容樂觀。

范世平說，韓粉1日在凱道大造勢，聲稱有40萬人參加，警方評估大約11萬，「但就算是11萬人也是不簡單，郭台銘敢辦嗎？」韓國瑜8日將在花蓮造勢、22日在台中，媒體聲量維持不墜，如此在黨內初選的勝出機會大增。

范世平提到，這次韓粉造勢可說是「同溫層的大凝聚」，特別是韓國瑜這陣子遭受許多批評，在市議會受到議員的嚴厲質詢卻回答不佳，加上許多過去挺韓的團體、媒體與名嘴出現倒戈郭台銘的現象，且在造勢前幾天又發生美麗島電子報吳子嘉指控「新莊王小姐」的婚外情事件，都讓韓粉感到極度焦慮與憤慨，更希望給韓國瑜支持與送暖，因此卯足了全力動員，即便活動當天下大雨，到場的韓粉不減反增。

「但即便有40萬人參加這場造勢，恐怕是韓國瑜的天花板，這是韓國瑜的危機。」范世平稱，如果韓國瑜不能吸引更多中間選民與年輕人，即便能在黨內初選中勝出，要能在總統大選中獲勝，恐怕不容樂觀。「特別是高雄市政千絲萬縷，市民對韓國瑜的期待與檢驗有增無減，韓國瑜是否有辦法繼續兼顧市政與選總統，是一個結構性的問題」。

最後，范世平認為，「如果韓國瑜這次造勢如此成功，當選總統的機會大增，會有越來越多的市民要求他辭市長選總統，避免心有旁騖，這種壓力會不斷增加。」

▼韓國瑜大進場。（圖／記者李毓康攝）

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