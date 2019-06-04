黃光芹再曝內幕：他們都在反李佳芬　韓國瑜婚外情風波關鍵是他

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政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉聲稱高雄市長韓國瑜有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗。資深媒體人黃光芹3日在政論節目上再爆料，王小姐和姪子的事情都是真的，但私生女的部分還有待查證，而這整起事件都有一個共通點，就是「他們都在反李佳芬」，相當於是鬥李佳芬集團。

▲黃光芹聲稱，有不少人對負責管事的李佳芬感到不滿。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

黃光芹3日在三立節目《鄭．知道了》中談到韓國瑜婚外情疑雲，她重新建構整起事件並表示，「我今天可以多說一點了，其實整件事的共通性，就是他們都在反李佳芬，所以我姑且定位是鬥李佳芬集團」，因為李是管事的，在管事的情況之下，許多人他們可能對於李是有反感的。

接著，黃光芹以韓國瑜親信黃文財為例，「他3月就想離開，他跟友台其實已經談好工作了，可是沒有走成，那這一次他是局中人，我的質疑是說，為什麼韓國瑜這麼私密的事情，找他作為掩護，卻還會傳出去？而且吳子嘉分兩段爆料，我這邊還是可以很負責任講，韓國瑜疑似有婚外情部分，我覺得是相當鞏固的，消息來源確定，爆料細節包括王小姐的姪子等等，這些事情都是對的，可是他（吳子嘉）後面似乎是被另外一條消息來源給設計了，所以對於私生女的真實性，他是兜不攏的。」

▼▲韓國瑜（上圖）按鈴控告吳子嘉（下圖）誹謗。（圖／ETtoday直播、記者劉昌松攝）

雖然黃光芹認為整起事件的關鍵人物就是黃文財，而黃在這個鬥李佳芬集團中，應該是屬於裡應外合的角色；不過，這部分目前尚未獲得當事人回應。

至於吳子嘉與韓國瑜之間的誹謗爭議，他證實已經收到北檢發出的傳票，預計4日下午2點半會傳喚調查，「韓國瑜很會迴避，很會轉移焦點，從不直球對決，如果沒有經過政府認證的話，他是不會承認的。」

▼黃光芹認為，黃文財是「鬥李佳芬集團」中裡應外合的角色。（圖／記者黃克翔攝）