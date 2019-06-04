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快訊／韓國瑜凌晨發「質詢結業」感言　16字酸前朝：如果……我一定肅然起敬

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▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜結束高雄議會總質詢，不過結束前夕才跟市議員李喬如在議會互嗆3分鐘的他，4日凌晨在自己臉書發表感想，以「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」這16個字以及6張照片當成議會這次結業感言。

韓國瑜一開始就表達自己認為政治人物不及格的最高境界就是16個字，分別是以「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，接下來的字字句句，都是針對陳菊及綠營的市議員們，韓國瑜在臉書寫到：「如果前任市長第一任期的前五個月政績比我亮眼，我一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，我一定反躬自省，如果某些議員曾經用今天對付我們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於3000億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、5000天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，我一定肅然起敬」。

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

光是上面的字眼就足以見到韓國瑜發文，根本就是火力全開，但這些還不夠，接下來他對於「不及格的最高境界」，又再多提了一次，似乎是在反酸綠營議員過去20多年當中，並沒有做好監督的角色，這樣就不會有一座負債3000多億、經濟凋敝、人口外移、弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。

韓國瑜表示，現在自己的執政團隊是日日夜夜、一天當三天用來奮起直追，就是要幫忙追回高雄之前失落的20年，也盼望自己能夠在下次議會質詢能看到一個「公正不阿、是非分明、嚴以律己」的及格態度。韓國瑜說：「畢竟，我們都代表著台灣民主的品格與質量」。

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜凌晨發文，用6張照片跟16字金句來表達這次議會總質詢的結業心得 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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關鍵字：韓國瑜,陳菊,李喬如,民進黨,高雄市,執政,金句

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