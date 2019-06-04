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賴清德籲總統參選人「統一獨立講清楚」：若當選不會宣布台獨

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▲▼賴清德響應524全球氣候行動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前受訪時向其他總統參選人喊話表示，2020大選之前，大家應該要把「統一和獨立講清楚」，而他若是當選總統的話，不會再宣布台灣獨立。他還提到，韓國瑜雖然喊著要「粉身碎骨捍衛中華民國」，但作法卻不同，可能最後粉身碎骨的會是「中華民國」自己。

賴清德昨日接受《聯合報》專訪時指出，兩岸關係若只在「維不維持現狀」方面討論，只是在談兩者的關係，變成要仰賴中國，但近期中國情改變，應該要拉高格局，拉大空間，站在國際局勢脈絡下看待兩岸關係。他認為，台灣應該堅定站在民主陣營。

對於高雄市長韓國瑜6月1日於凱道造勢時所講的「願捍衛中華民國粉身碎骨」，賴回應，這個說法雖慷慨激昂，但與韓的目標不同，「如果韓當選，又照著韓的主張去做，粉身碎骨的不是韓國瑜，而是中華民國」。

在統獨立場方面，賴清德表示，中國國家主席習近平已明確公開「習五點」，所有政黨應嚴肅面對。另外，賴清德強調，「台灣獨立」或是「台獨」就是指完整的一句話，即「台灣已經是主權獨立國家，名字是中華民國」，而背後的意義為捍衛台灣主權、反併吞、反對一國兩制以及捍衛台灣民主。

賴清德認為，韓國瑜和國民黨對民進黨的理解，都還停在1991年「台獨黨綱」的時代，事實上1999年民進黨全代會通過「台灣前途決議文」，內容已表示若民進黨執政不會另外宣布台灣獨立，「我當選總統也不會另外宣布台灣獨立」。而他口中的「務實台獨」最重要的是要發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣。

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關鍵字：賴清德,2020總統大選

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