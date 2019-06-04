獨／陳菊生氣了！　痛心賴清德扭曲3／17那晚兩人對話原意

▲陳菊、賴清德。（合成圖／記者呂佳賢、屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德接受媒體專訪時，回顧3月17日下午5點，跟總統府秘書長陳菊的會面，還原當時「四問菊姐」，挺不挺他。不過據內情人士轉述，陳菊3日晚間看到報導內容，認為選舉被扭曲成這樣，讓她既生氣又難過痛心。

根據賴清德專訪的內容，他在3月17日跟陳菊見面，當時菊姐問他，是否要參加黨內總統初選？賴清德反問，如果做了決定，會讓菊姐為難？陳菊說，「不會」。

接著，賴清德第二次問，陳菊還是說「不會為難」；第三次問時則說，「如果我做了參選的決定，妳會認為我像楊秋興嗎？」陳菊則說，「你跟楊秋興的情況是不同的」；最後，賴清德第四次問，「「如果我決定參選，菊姐妳會支持我嗎？」陳菊回說，「你這個三八兄弟，當然會支持。」

就是這段專訪內容，據內情人士轉述，陳菊在3日晚間看到這則報導的內容，認為選舉被扭曲成這樣，讓她既生氣又難過痛心，「菊姐是真的火了！」

對此，總統府國策顧問劉進興晚間也指出，賴清德在專訪中講的，跟陳菊告訴他的有很大的差距。他回憶，在3月18日一大早，陳菊告訴他，昨晚跟賴清德見面，得知他可能會參選。

劉進興說，當時賴清德問陳菊，「如果我參選，妳會不會為難？」陳菊聽了也很震撼跟他說，「我怎麼會為難？可是我是總統的幕僚長啊」、「這是天大地大的事，你要不要跟大家商量後，再做決定？」

劉進興說，陳菊的意思，是「當然會為難」但說法委婉，另外也希望賴清德可以三思。他認為，賴清德認識陳菊那麼久了，應該知道她是個厚道的人，總會留給人空間，不會直接指責，「更不可能說他像楊秋興」。

至於陳菊的態度，劉進興說，陳菊告訴他，她的立場非常確定，就是支持蔡英文連任，跟賴清德雖然情同手足，但無法支持他，因為自己身為總統幕僚長，當然支持現任總統連任，她也認為蔡英文有足夠能力跟經驗，捍衛台灣的自由、民主跟安全，也可以帶領民進黨贏得2020大選。

陳進興指出，在專訪中賴清德似乎暗示，在3月17日的晚上，陳菊是挺他參選的，但就他所知道，「認知完全是誤解」。

▲陳菊、賴清德。（圖／高雄市府提供）