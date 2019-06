澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

▲中國軍艦駛入澳洲雪梨港。(圖/翻攝自China Defense Blog)

國際中心/綜合報導

澳洲雪梨港3日突然出現3大艘中國軍艦,引發當地民眾、媒體高度關注,因為正在國外進行訪問的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)並不在國內,這讓外界一開始相當擔心,是不是趁著「大人不在家」中國有所動作,更傳出澳洲政府原本根本不知情,消息蔓延開後,莫里森僅簡短回應:政府其實早就知道,只是沒對外公開。

綜合澳媒報導,雪梨港出現了3艘大型中國軍艦,讓許多人PO上網,過去澳洲政府曾有提過中國勢力已經拓展到南太平洋,因此外界紛紛猜測軍艦進港的原因。正在索羅門群島訪問的澳洲總理莫里森表示,其實不需要太緊張,因為政府早就知道,過去幾周中國就已經有申請讓在中東訓練的軍艦停靠在雪梨當中繼站,「基於互惠所以圖應這項要求」。

莫里森更提到,雪梨作為中繼站可以說是兩國關係的一大進步,希望外界不要過度解讀,澳洲國立大學國家安全學院麥卡夫(Rory Medcalf)就質疑,過去參訪都是一艘軍艦步是一個完整的軍隊,但這次卻是可以搭載700人的軍艦,雪梨甚至不是太方便,背後含意有待分析。

Chinese warship docked at Garden Island. Will be here for the rest of the week. @9NewsSyd @9NewsAUS