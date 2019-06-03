他停車查看爆胎　下一秒...車被貨車「撞飛30公尺」慘變一團爛鐵！





▲男子因為要換輪胎，意外逃過死劫。（圖／車禍示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

澳洲一名17歲男學生開車上學途中突然發現爆胎，他停下車打算換輪胎，結果就在他打電話向媽媽報備這件事時，突然一輛貨車以每小時100公里的時速撞上他的車，回過神來時車子已被撞飛30公尺遠，只差一點他也會跟著一起見死神。

澳洲9News報導，17歲男學生列維(Levi Gamble)上月27日下午12時30分，開著媽媽的車前往黃金海岸(Gold Coast)上課，結果開到一半發生爆胎，便趕緊把車停靠在路邊，正要確定車上是否還有備用輪胎時，突然就發生恐怖車禍，「我當時感覺身體右側吹起一陣巨大的風，然後我看到車子被撞飛至30公尺遠，電話那頭的媽媽問我，『那是什麼聲音』，我說，『我的車被撞飛了』。」

幸運逃脫一劫的列維，雖然整個人毫髮無傷，但車子被撞成爛鐵，他表示，如果自己當時在車上多待10秒，或是人再往右站一點，現在可能已不在人世，所以很想去買個彩券試試手氣。這起車禍造成交通嚴重阻塞，因為司機忙著確定列維是否沒有受傷，目前尚不清楚造成撞車的原因。