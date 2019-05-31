變態爺假好心領養6小孩　8歲女「日記內秘密紙條」曝光性奴後宮！

▲變態爺爺透過領養孩子來逞私慾。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

讓孩子有個家，是許多領養家庭最偉大的地方，但卻有噁心的人以「領養」之便，逞私慾之實。澳洲一名73歲的爺爺在過去3年期間，多次對自己照顧的6名兒童進行性侵、性虐待，一名受害的8歲女童甚至在事後寫下令社工痛心的紙條「當我被愛時我感到安心，但被爺爺硬上時，我真的非常難過。」

根據英國《每日郵報》報導，73歲的戈爾（Desmond Gore）自2007年到2010年陸續收養了6名兒童，其中有3名8歲女童不斷的遭受到戈爾的魔爪，除了強姦之外，甚至還會對她們出現性虐待的情況，只要戈爾的妻子不在家，這些孩子就得面對成為性奴的可能。

在這些受害的孩子中，甚至還有人才剛到這個寄養家庭一個月，就被伸出魔爪，直到社工人員在其中一名女童的日記中，發現寫著讓人心碎的字條，「當我被愛的時候感到很有安全感，但被戈爾爺爺硬上的時候，我很難過。」整起事件才曝光。

警方介入調查時發現，在短短的3年時間，只要寄養在戈爾家的孩子吳一倖免，戈爾試圖在警方面前辯解，這些孩子都是為了錢才這樣汙衊他，「我對這些孩子根本就沒有興趣」。

整起案件，警方和社工以相當大的耐心跟誘導的方式，讓受害兒童說出遭到戈爾侵犯的遭遇，經過8天審判後定20項罪名並且取消他保釋資格。