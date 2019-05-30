員工在機場廁所「撸管太嗨」嗯啊出聲　同事客訴2年…他直接被炒

▲男子因為上班時間在機場廁所打手槍，遭到解雇。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

性愛可以說是生活必須，但對於性愛成癮的人而言，不能控制的衝動可能就會影響到其他人。加拿大的哈利法克斯國際機場（Halifax airport）就有一名男員工多次遭到投訴在公共廁所內「打手槍」聲響太大，導致同事感到很尷尬，如今真的被開除。

根據英國《每日郵報》報導，這名被投訴的男子兩年前就因為同樣的原因遭到同事投訴，「因為打手槍的聲音、喘息太大聲、頻率太多次，讓同樣待在廁所的人感到相當尷尬痛苦」而男子在接獲投訴後的2年，卻沒有做出改善，甚至還被同事認為「根本故意越來越多次！」

該名男子坦承自己因為有性成癮的問題，所以會在機場廁所內打手槍，但是隔壁有人的時候是絕對不會發出聲音，偶爾會看成人片幫助，但是也都是靜音的狀態。但面對同事多次的抱怨，仲裁關李察森（Gus Richardson）認為，過去男子就已經收過警告，但是卻沒有改進「反而更加故意，也沒有克制自己或是就醫」，雖說打手槍不犯法，但已經影響到其他同事的感受與心情，於是判定該公司有權解雇這名男子。

不少網友看到消息後留言，「這應該算是某種職業傷害吧！」、「人家在上廁所，你在隔壁爽，這也不覺得尷尬嗎？」、「打手槍不違法，可是也注意一下地點吧！」但也有人認為，打手槍算是私事，如果在廁所關上門，沒有聲響的情況下，基本上也沒有問題。