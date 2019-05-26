23歲小鮮肉「割完包皮GG少75％敏感度」　輕生留遺書：我沒好好戰過！

▲英國23歲男子因為割包皮失敗影響性生活選擇自殺。（圖／翻攝自Lesley Roberts）

國際中心／綜合報導

性功能的影響可以事小亦可事大，在英國23歲的亞歷克斯（Alex）心中，卻是永遠無法抹滅的惡夢，因為擁有包皮問題的他，試圖在加拿大生活時做了割包皮手術，沒想到卻找到庸醫導致手術失敗，讓陰莖少了75％的感受度，最後因為無法享受到完整的性生活，甚至傳宗接代，選擇走上自殺一途。

根據英國《BBC》報導，亞歷克斯在14年那年到了加拿大滑雪，最後愛上這個國家，就連得知道自己有包莖的問題時，也選擇在加拿大做手術，原以為在加拿大「割包皮」的手術相當普遍，所以經由醫師介紹了一名泌尿科醫師準備執行手術，但卻沒想到因為誤判、誤診，導致於亞歷克斯的割包皮手術並沒有想像中的這麼成功。

術後的亞歷克斯，幾乎都活在痛苦中，因為沒有包皮覆蓋的龜頭開始因為衣物摩擦而出現疼痛，原以為可以過段時間就減輕症狀，卻沒想到他陸續出現了勃起障礙、癢痛的症狀，即便當時有女朋友，仍無法享受到完整的性愛生活，經過醫生的檢測，才發現亞歷克斯已經失去75％的陰莖敏感度。

就這樣過了兩年，亞歷克斯因為性生活問題遲遲無法得到緩解，在加拿大選擇走上自殺一途，對於母親萊斯里（Lesley Roberts）而言，突如其來接到大兒子自殺的消息，遲遲無法理解究竟是什麼樣的「生理障礙」會讓人想要尋短。

在亞歷克斯自殺的12小時候，萊斯里在Email中看到兒子寄給她的信件，裡面提到自己「幾乎沒有辦法享受生活，這讓我非常的折磨」於是上網蒐集關於割包皮失敗的資料，才知道原來會影響生育功能，而對於亞歷克斯而言，可以婚後有家庭、孩子就是他最渴望，也難怪最後走不出自己的痛苦，選擇輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995