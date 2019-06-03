美韓聯合軍演無限期暫停！美國防部長：沒有恢復必要

▲美韓2017年聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）2日表示，基於對北韓的讓步，美國與南韓近期只會進行較小規模的軍演，而陸、海、空三軍的大型聯合軍演將持續暫停，「目前沒有必要恢復如此大規模的聯合軍演，但美方會與南韓軍方保持聯繫，確保兩國軍隊皆處於待命狀態。」

美國總統川普在2018年川金會後，宣布暫停美韓聯合軍演，甚至引用金正恩說法稱美韓軍演浪費錢又「挑釁」。今年2月底川金二會結束後，南韓國防部3日發表聲明，為了推動朝鮮半島無核化，韓美即將取消「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）兩項大規模聯合軍演，意在促進朝鮮半島「完全」無核化與永久和平。

▲美韓2016年「關鍵決斷」（Key Resolve）軍演。（圖／達志影像／美聯社）



儘管平壤當局在近期多次進行試射，且無法證實已全面關閉核設施，甚至有許多傳言指出，北韓領導人金正恩在川金會後，肅清了所有負責的高官，美國仍願意對北韓做出讓步。夏納翰2日在飛往南韓首爾的班機上對記者說，目前沒有恢復聯合大型軍演的必要，「我非常有信心，若是在外交失敗時，我們已經做好所有的準備工作。」