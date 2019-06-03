南韓國防部長：北韓2次試射是「同一類短程飛彈」

▲ 南韓國防部長鄭景斗（Jeong Kyeong-doo）在第18屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓5月4日和9日無預警試射不明導體，對此，南韓國防部長鄭景斗1日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）時表示，北韓2次發射的導彈都是同一類型的短程飛彈。他指出，北韓9日發射的導彈「類似」於俄羅斯短程彈道導彈「9K720伊斯坎德爾飛彈」（Iskander），但詳細情形仍有待分析。

據The Korea Times和南韓《每日經濟新聞》（매일경제）報導，鄭景斗1日在新加坡香格里拉對話的座談中，接受隨訪記者提問時表示，雖然北韓在5月4日和9日試射的導彈不完全相同，一個發射車底盤是輪胎式，另一個則是履帶式，但飛彈類型大體上相同。但他也重申，要判斷是否為彈道飛彈，仍有待分析。

他補充，首爾和華盛頓一周前已得到結論，但不代表不用繼續分析，他們仍需要繼續評估導彈的類型和特徵，包括導彈是否使用製作彈道飛彈的技術，或是否如外界傳言，導彈是基於俄羅斯短程彈道導彈「9K720伊斯坎德爾飛彈」（Iskander）製作而成。

報導指出，北韓在5月初2次發射不明導體以來，美國政府一直不願意表態北韓發試射導彈，雖然承認北韓9日試射涉及2枚彈道導彈，仍不停重申北韓4日發射的是「數枚不明的短程發射物（projectile）」。之後，美國與南韓的情報機構便一直進行「詳細分析」，以驗證北韓試射的「事實」。

據UPI.com報導，鄭景斗1日也表示，北韓於9日發射的導彈可能與俄羅斯的短程彈道導彈「9K720伊斯坎德爾飛彈」（Iskander）「非常相似」，但部分地方仍有一定程度上的變化。他還指出，北韓4日和9日發射的導彈都是類似的變種。

據悉，9K720伊斯坎德爾飛彈是俄羅斯發展的一種短程彈道飛彈，E型的射程為280公里，俄用版的M型為射程500公里，射程雖然短，卻具有突破反導攔截系統的能力，俄軍方號稱世界上沒有能攔截伊斯坎德爾的方法存在。

▼ 9K720伊斯坎德爾飛彈M型導彈（Iskander-M）。（圖／取自俄羅斯聯邦國防部網站）



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