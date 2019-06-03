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解放軍3艦艇駛入雪梨花園島軍港　澳國總理：屬友好訪問

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▲▼許昌號護衛艦與駱馬湖號綜合補給艦。（合成圖／翻攝自百度百科）

▲許昌號護衛艦（圖左）與駱馬湖號綜合補給艦（圖右）。（合成圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

解放軍海軍第31批護航編隊崑崙山艦、許昌艦、駱馬湖艦3日抵達澳洲花園島（Garden Island）的海軍基地，預計進行5天的友好訪問。澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）表示，這3艘中國艦艇的抵達屬於一次「中澳互訪」。

《解放軍報》報導，解放軍第31批護航編隊在當地時間3日上午10點左右，在澳洲海軍直升機的引導下駛入軍港。報導指出，第31批護航編隊才剛結束亞丁灣（Gulf of Aden）、索馬里海域的護航任務，澳洲只是該艦隊訪問的第一站。

編隊指揮員介紹，此次出訪的3艘艦艇母港均位在廣東省湛江市；而廣東省與新南威爾斯州（New South Wales）互為友好省州，雙方互相設有「中澳友誼花園」與「中國花園」，這次的到訪將為兩國軍事關係注入新動力。

▼解放軍海軍崑崙山船塢登陸艦是在遼寧號航空母艦之前中國海軍最大的作戰艦艇。（圖／翻攝自南海艦隊）

▲▼解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊）

澳洲總理莫里森表示，中國軍艦對澳洲的訪問已經計畫了一段時間，這次的訪問是一次對等的回訪，因為澳洲海軍的艦艇已訪問過中國，「這次的訪問對其他人來說可能是驚喜，但對澳大利亞政府來說不是甚麼意外的事。」

崑崙山號船塢登陸艦可用來運送士兵、步兵戰車與坦克等裝備，艦上也設有可供中型直升機起降的甲板平台，是遼寧號航空母艦出現以前，解放軍所擁有的最大的作戰艦艇。

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關鍵字：解放軍,崑崙山艦,許昌艦,駱馬湖艦,花園島,雪梨,莫里森,Garden Island,Scott John Morrison,大陸軍武

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