當兵單戰不喊「共軍弟兄」了！國軍心戰喊話改叫「敵軍弟兄」

▲當兵時都會念到的單兵教練報告詞出現改動。（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

記者朱世凱／綜合報導

當過兵的人都了解，在國軍單兵基本戰鬥教練中有一段制式的心戰喊話報告詞，「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了。」軍方人士昨（2）日透露，在教學規範的部分，確實已經將「共軍弟兄」更改為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等語句，但在作戰時期，並沒有限定喊話的方式。

國軍單兵基本戰鬥教練中有一段制式向敵陣心戰喊話的報告詞如下，「親愛的共軍弟兄們，你們己經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧。我們政府是寬大為懷的，絕對無保障你們的生命安全，趕快出來投誠吧。」曾有立委在立法院質詢時，認為這已不合時宜，因此國防部承諾將會進行調整。

軍方人士接受《中央社》訪問時指出，在教學規範的部分，確實已經把「共軍弟兄」更稱為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等；不過在作戰時期，並沒有限定喊話方式，由於喊話分為威嚇性、招降性及安撫性，官兵必須因地制宜用最好的方式去表達，就像戰術戰法不可能一成不變，必須視情況機動進行調整。

▼新訓鑑測會考的心戰喊話「共軍弟兄」將會改稱「敵軍弟兄」。（示意圖／資料照）

國防部軍事發言人陳中吉表示，心戰喊話是戰場心理作戰具體運用手段之一，結合其他心戰作為，策應軍事行動，達成作戰任務；而心戰喊話依戰況區分招降性、安撫性及威嚇性心戰喊話。「心戰喊話稿根據戰場實況採模擬仿真方式，因時、因地及目標對象彈性調整，以符實需。」

他也稱， 國防部依台澎防衛作戰指導、歷年演訓驗證結果，與時俱進調修「單兵戰鬥教練綜合演練」心戰喊話內容，將原「攻擊準備」等12個訓練狀況調併為5個；而原狀況10「心戰喊話」調修後納入狀況4「肅清殘敵」訓練項目，未來仍持續落實駐地訓練，並利用演習時機驗證，充分發揮心戰實效。