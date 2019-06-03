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雙北市3地區注意！比荔枝椿象還狂的「龍眼雞」進入產卵期

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▲▼龍眼雞成蟲外觀、龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

▲龍眼雞成蟲外觀。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（3日）指出，外來物種「龍眼雞」近日已進入產卵期，為把握防治良機，呼籲民眾共同協助通報龍眼雞發生地點，以控制龍眼雞擴散蔓延，一旦擴散，防疫上可能會比荔枝椿象來的不容易。尤其新北市八里、五股區及台北市北投區最要注意。

防檢局表示，龍眼雞去年入侵新北市八里及五股區，經全國性調查通報，確認龍眼雞分布地區暫侷限在新北市及台北市，目前緊急防治重點區域為新北市八里區、五股區及台北市北投區，其餘縣市尚無發生案例。

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▲▼龍眼雞成蟲外觀、龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

▲龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

防檢局指出，龍眼雞產卵期約為4月至7月，通常產卵在距離地面2.5公尺以下、平坦通風的龍眼枝幹表面，1次可產卵約60至100多顆，聚集排列成長方形卵塊，卵塊上被有白色蠟粉。卵期約25天後孵化為若蟲，若蟲期約3個月，新一代成蟲約自8月起開始出現。

防檢局去年8月底啟動龍眼雞緊急防治行動及生態調查，初步認定該蟲對龍眼、荔枝、芒果、文旦柚等果樹作物不致造成嚴重經濟損害，而對生態影響的風險須長期評估方可確定。

▲▼龍眼雞成蟲外觀、龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

▲龍眼雞卵塊外觀。（圖／防檢局提供）

防檢局強調，為避免龍眼雞大量繁衍，排擠本土物種如渡邊氏東方蠟蟬的生存空間，強烈呼籲民眾切勿任意棄置、施放龍眼雞活蟲或卵塊，以免龍眼雞蔓延至中南部縣市。民眾如發現該蟲或卵塊，請儘速通報防檢局（電話：02-33432064）或地方防疫機關，並提供相關定位資訊，以利及時實施防治作業。

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