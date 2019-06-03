「妳公務員這麼骯髒」人妻怒譙小三被告　一句話結局神逆轉

▲鄧女發現老公外遇，氣得怒譙小三「髒女人」，為自己辯駁「陳述的是事實」，得到法院同意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市一名鄧姓女子發現老公和張姓女子外遇，氣得跑到張女家門外大罵「髒女人、妳這個公務員這麼骯髒」等情緒言語，因而挨告。新北地院依公然侮辱罪簡易判決，鄧女需繳罰金5000元；鄧女不服上訴，「在我的認知下，他們行為是骯髒的…我只是陳述事實」，最後因合議庭認為「所說並非虛偽言論，也非不實抹黑，法律沒理由處罰說實話者」，獲改判無罪。

判決書指出，2018年4月18日晚間，由於鄧女發現老公和張女的婚外情，氣得跑到張女住家門前罵「髒女人」、「你這個公務員是這麼骯髒」、「妳這種髒女人」、「妳敗壞社會善良風氣」」等，後來被張女提告公然侮辱罪。鄧女在新北地院一審時被判罰金5000元，不服上訴，「在我的認知下他們的行為是骯髒的、敗壞社會善良風俗的，我只是做事實陳述。」

經查，呂姓男子和張女發生婚外情是事實，所以鄧女說的話儘管內容尖酸刻薄，但所述屬實，並非毫無意義的謾罵，更沒有故意杜撰意圖貶損名譽，難認有實質惡意，雖然讓張女感到不快或影響名譽，仍屬憲法所保障言論自由範疇。

判決書接著指出，「名譽」是一種外部社會的評價，而法律保障的就是「不備他人以虛偽言論毀損的社會評價」，所以一個人有維護良好聲譽不受抹黑的權利，但沒有「欺世盜名」的權利。名譽本來就是以事實為基礎，既然鄧女士陳述事實，那法律沒有理由處罰說實話的人。