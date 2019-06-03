黃定和不滿初選民調！籲選民不要投呂國華　呂：我只有被抹黑的分

▲國民黨宜蘭立委初選民調結果，前縣長呂國華險勝宜蘭議員黃定和；對此黃定和不服，痛批民調有瑕疵（圖／記者遊芳男翻攝）

地方中心／宜蘭報導

國民黨宜蘭立委初選民調結果2日上午民調結果出爐，前縣長呂國華在4位參選人中脫穎而出，以1.1%險勝緊追在後的宜蘭議員黃定和；對於民調結果，黃定和不服，認為民調過程有很大的瑕疵，揚言不排除脫黨競選。他還指出呂國華在初選民調期間，在社群軟體散布惡意攻擊，加上民進黨刻意操作失去真實性，3日上午召開記者會表達不滿。

國民黨宜蘭立委初選民調結果民調結果：呂國華33.104％、黃定和31.987％、李偉華23.272％、劉燦輝11.637％。

▲前縣長呂國華以1.1%險勝緊追在後的宜蘭議員黃定和。（圖／記者游芳男攝）

對此黃定和表示民調不公，根本是亂做，他指出太太接到民調電話，卻被問說家裡有沒有男人，太太回答沒有後對方就把電話掛了，「害我老婆傷心到不行，沒能幫到自己丈夫的忙。」他痛批「請問這是什麼民調」，質疑呂國華是政治詐欺集團首腦，上午召開記者會表達不滿。

黃定和說，「前教育處長呂健吉PO文說黃定和是政治詐欺，說一任4年，4年當中要換跑道，需經過選的人的同意才可以走，如果沒這樣，就是政治詐欺；但呂國華在當市長1998年到2002年的4年中，2001年12月就跑去選縣長，剛好符合呂健吉說的政治詐欺，而呂健吉是他的團隊，2人一起召開記者會，同一個集團，呂國華是政治詐欺集團的首腦，呂健吉則是車手，甚至是打手，呂國華說不參選，卻又參選，政治誠信破產，在這呼籲大家，如此沒有誠信的政治人物，不要把票投給他。」

▲黃定和召開記者會痛批呂國華政治誠信破產。（圖／記者遊芳男翻攝）

媒體詢問接下來要怎麼做，黃定和表示，各種選項都不排除。媒體再追問，票不要投給呂國華一說，黃定和再度強調呂政治誠信破產，「既然呂國華政治誠信破產，就應該信守諾言，不該參與政治，不管他以後參與什麼樣的選舉，都不要投給他。」

對於此次黨內立委民調風暴，呂國華表示，黃說民調不公，但民調不是他辦的，應該由黨部回答（指政治詐騙集團首腦），而國民黨目前最需要的是團結，希望黃能以大局為重。

而遭黃定和批是政治詐騙集團首腦，呂國華表示自己的從政風格不會去攻擊他人，也尊重呂健吉的說法，「選舉攻擊別人不是我的從政風格，不管任何選舉，我只有被抹黑攻擊的份，至於呂健吉的事情，請他去問呂健吉，他應該有他的原因與理由，他在臉書PO的我都不知道，這不是我的風格，尊重呂健吉的說法，有什麼原因，我是事後才知道，其他發言的部分我都尊重。」

至於黃定和呼籲所有人不要把票投給他，呂國華說尊重選民的意志，「我在宜蘭那麼久，不會受到某個人的意志影響。」呂國華強調，「我當初選縣長，國民黨當初沒人要選，劉守成拚連任，我被迫參選，為黨我還是挺身而出，當初我市長也已經快任滿，與黃定和的情況不同，如果為黨挺身而出都被批判，我不曉得應該怎麼做，可不可以請縣民告訴我？」

【更多新聞】

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆 韓國瑜爆氣：你這種議員才不及格