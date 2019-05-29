遠航機隊汰換！4架老舊MD客機8月起掰　張綱維：以後不會有問題

▲遠東航空第6架ATR新機抵台，遠航董事長張綱維出面掛保證，會加速機隊汰舊換新。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空第6架全新ATR客機28日晚間交機飛抵松山機場，明年初國內線10架全新客機交齊；國際線部分，8架MD客機，其中4架今年8月起提前自5個月前陸續退役，另4架也將提前汰舊更新。遠航董事長張綱維強調，在機隊轉換期間大家都很痛苦，也有些失誤，因此決定會把舊機隊加速淘汰，他也掛保證機隊汰舊換新後「絕對不會再有問題」。

張綱維表示，他接手遠航董事長已有12年，自第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司財務健全，絕對經得起考驗。

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▲▼遠東航空第6架ATR新機抵台，老舊MD客機將於8月起陸續淘汰。（圖／記者林敬旻攝）

遠航董事長張綱維說，現在遠航有8架MD客機，其中4架飛國際線，4架飛國內線，在持續引進ATR新機後，會用10架新ATR來取代原本飛國內的4架MD。他說，目前ATR客機已經引進到第6架，未來每兩個月會再引進一架，最晚一架估會在明年農曆年進來，遠航也持續把四架MD機組員轉訓到ATR機隊。

國內4架老舊MD客機則會從8月開始淘汰，11月淘汰1架，12月再淘汰2架，並會由ATR新機接續補上，不會影響國內運能。

張綱維說，另外還有4架飛國際線的MD客機，本身還有4年期限，但遠航也會用最快速度淘汰掉；原本在國際線部分，遠航預訂了8架737MAX要來汰舊換新，但因為這款機型現在存在飛安疑慮，後續將靜待波音報告，若該款飛機狀況良好就會沿用，若狀況不好就會另尋其他機隊。他強調，新機隊加速引進，舊機隊加速淘汰，這是遠航目前重要的政策。

遠航指出，日前發生的航班取消事件，主要是受飛時限制，與資金無關，目前公司營運正常，每個月都接受民航局監理，資金無虞。對此民航局也表示，會持續監管遠航飛安與財務，只要有異常，就會立即要求改善。