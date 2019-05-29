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「遠航停飛」風暴擴大！立委撐腰施壓　擅挪機票保證金

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圖、文／鏡週刊

遠航無預警停飛引爆民怨！本刊掌握，遠航現金短缺，竟有立委在幕後撐腰，向民航局施壓，讓遠航可以動用保障消費者權益的信託專戶內1億多元資金，罔顧飛安及民眾權益。

權威人士告訴本刊，遠航案已非單一企業營運績效問題，風暴可能擴大，涉及國家經濟、安全及數千名旅客權益與員工生計，民航局在2個月前已成立因應小組，連直屬總統的國安會也加入行列，遠航飛安及營運警報已拉升到國安層級。

▲▼遠航飛安危機。（圖／鏡週刊提供）

請繼續往下閱讀...

▲遠航財務黑洞又爆無預警停飛，引發民怨，連國安會都介入，董事長張綱維（圖）該如何因應，各界都在觀望。（圖／鏡週刊提供，下同）

5月18日，遠東航空以民航局控管飛行時數為由，無預警取消長灘島、峴港、巴拉望等航班，隨後又擴大到日韓及中國等8條國際航線，影響上千名旅客行程，導致旅行業者得賠償消費者損失，氣得集體串聯召開記者會，痛批民航局失能，要求遠航負責。

遠航第一時間對外解釋，因民航局管制飛行時數才停飛一些航線，但本刊調查，遠航無預警停飛，從本月18日至31日，共取消31個航班，平均1天只取消2.2班，根據遠航提報給民航局的資料，受影響旅客約1,800人，平均每班搭乘60人，以遠航1架MD飛機可坐200人估算，載客率只有3成，可說利潤極低，甚至可能飛一趟賠一趟。

▲▼遠航飛安危機。（圖／鏡週刊提供）

▲針對遠航無預警停飛，有立委憂心遠航是否會倒閉，交通部表示，已成立小組進行監控，遠航短期內應該還不會倒。

本刊調查，財務吃緊恐怕才是遠航無預警停飛的真正原因，由於遠航資金缺口持續惡化，再加上MD型班機老舊，平均機齡達24年，光是2016年8月到隔年5月，機務故障造成延誤就高達98次，但遠航基於老飛機飛一趟熱門航線就賺一趟的概念，持續加碼超飛。

民航局早在2年前就盯上遠航，為確保旅客安全，祭出殺手鐧，管制遠航飛航時數，要求所有MD班機按月總飛行時數上限1,350小時；今年4月，民航局發現遠航提出的5月航班有超飛之虞，要求調整班次，未料，遠航竟無預警停飛包機航線，讓民航局氣炸。

▲▼遠航飛安危機。（圖／鏡週刊提供）

▲遠航取消巴拉望等國際航班，旅行業者估計損失逾億元，要求遠航負擔旅客與業者損失。

不過，遠航表示，每月資金檢核亦皆符合民航局要求，絕無外界所傳財務吃緊問題。此次是因配合主管機關飛時限制，取消5月部分航班，6月起航班將正常營運。

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關鍵字：鏡週刊,遠航

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