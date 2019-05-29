遠航「無預警停飛」爆出財務黑洞　張綱維駁：這是笑話一則

▲遠航董事長張綱維駁斥外界直指公司財務黑洞說法，稱是笑話一則。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

遠航日前無預警停飛引爆民怨，有媒體報導直指這與公司財務黑洞擴大有關，更傳出背後有立委撐腰。對此，遠航董事長張綱維上午出面駁斥「這是笑話一則」，報導提及的財務問題都是舊聞，會對不實報導提告。

《鏡週刊》今日報導，遠航日前爆出無預警停飛事件，第一時間對外稱是因民航局管制飛行時數才停飛一些航線，但財務吃緊恐怕才是遠航真正原因；內容更踢爆，還有立委在幕後撐腰，向民航局施壓，讓遠航可以動用保障消費者權益的信託專戶內1億多元資金，罔顧飛安及民眾權益。

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▲遠航引進第6架ATR新機，強調公司財務健全，絕對經得起考驗。（圖／記者林敬旻攝）

對此，張綱維上午出席遠航第6架ATR新機引進記者會時出面駁斥，這些報導內容都是前年的舊聞，民航局也都已經結案，「這個報導就是笑話一則」，並重申遠航財務健全，絕對經得起考驗。

張綱維說，遠航一向都是不喜歡多事的公司，報導還稱有國安局介入，真的滿看得起遠航，他強調，航空公司是特許行業，報導不斷擾亂特許行業的經營，這已經牽涉公共危險，遠航會對不實報告提起告訴，下午會去按鈴申告。

對此，民航局表示，持續監管遠航飛安與財務，只要有異常，就會立即要求改善。

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