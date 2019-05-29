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遠航第6架全新ATR來了！MD客機提前5個月退役　重申營運正常

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▲▼遠航ATR72-600新機B-28268於5月28日晚間抵達台北松山機場。（圖／遠航提供）

▲遠航ATR72-600新機B-28268於5月28日晚間抵達台北松山機場。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空第6架全新ATR客機28日晚間交機飛抵松山機場，明年初國內線10架全新客機交齊，將可充分滿足國內線需求，國際線8架MD客機，其中4架今年8月起提前自5個月前陸續退役，另4架也將提前汰舊更新，日前發生的航班取消事件，主要是受飛時限制，與資金無關，目前公司營運正常，每個月都接受民航局監理，資金無虞。

遠航表示，本月國際線部分航班停飛，主要是因為4月20日1架在大雷雨中由澎湖飛抵台中之ATR航機，應主管機關要求必須經過原廠評估鑑定後才能復飛，由於國內線航班需求較大，需調度有受飛時限制之MD支援，不得已才刪減國際線航班，該架ATR在本月27日已經獲准復飛，加上第6架ATR交機，目前運力皆已充足。

▲▼遠航ATR72-600新機B-28268於5月28日晚間抵達台北松山機場。（圖／遠航提供）

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▲▼飛渡新機回台的外籍機師Giorgio及Emilien Jean Pierre。（圖／遠航提供）

▲▼遠航ATR72-600新機B-28268於5月28日晚間抵達台北松山機場。（圖／遠航提供）

遠航自張綱維董事長接手已有12年，自第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司財務健全，絕對經得起考驗。

遠航對於現有的高齡客機，原就有提前汰換規劃，目前國內線引進新機相當順利，明年年初，農曆年前10架全新ATR客機交齊後，絕對可應付國內線之需求；國際線原規劃引進8架737MAX客機，但因該型機今年初近期接連發生兩起空難，目前全球處於停飛狀態。

由於波音公司對於737MAX飛機軟體維修進度遲緩，遠航雖考慮改引進其他機型如:空中巴士A321neo客機，但短期內該機型訂單已滿，原預定明年初開始引進的737MAX，估計要延後一年引進，不過遠航仍有4架MD客機，4年後才屆滿退役期限，國際航線營運不受影響，且將持續進行MD客機提前汰換計畫。

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關鍵字：遠航,遠東航空,ATR客機,MD客機

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