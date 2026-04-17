躺溪床找靈感！國家文藝獎得主性侵女學生　與友聊天暫停後再硬上

▲曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆，性侵女學員遭判刑定讞。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

記者吳銘峯／台北報導

曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，遭控於2021年間，深夜帶著女學員前往屏東三地門一處溪谷河床汲取靈感，竟在酒後性侵女學員。撒古流．巴瓦瓦隆一、二審均認定有罪，判刑4年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，他必須入獄服刑。

現年66歲的撒古流．巴瓦瓦隆（排灣語：Sakuliu Pavavaljung），漢名許坤信，是排灣族藝術家，1978年成立古流工作室至今。家族世代幾乎都是藝術家，祖父是部落中出色而受人尊敬的工藝匠師，父親也精通傳統工藝禮刀、口鼻笛雕刻，更曾三度連任屏東縣三地門鄉大社村村長，其胞弟、兒子也都從事繪畫、雕塑，金工等各項工藝創作，他1998年時就獲得台灣省文化處「民俗技藝終生成就獎」，2018年時更獲得國家文藝獎，由時任總統的蔡英文頒獎表揚。

全案發生於2021年間，當時一名從事藝術創作的女子跟隨在撒古流．巴瓦瓦隆身旁學習創作，並從事隨行攝影記錄工作。案發於當年2月某日深夜，撒古流與女學員在住處中飲酒聊天，而後他邀約對方一同外出汲取創作靈感，並駕車載著女學員翌日凌晨1、2時許至三地門鄉大社溪溪谷河床。2人躺在河床上時，撒古流不顧對方拒絕，強逼對方脫衣性侵得逞。

過程中，2人聽到其他人聲，撒古流暫時停止，命女學員躲在一旁，自己上前查看，原來是2名友人，3人短暫寒暄後，2名友人就離去。撒古流再命女學員回來躺在睡墊上，繼續性侵。完事後撒古流帶著女學員返回住處，女學員隨即通知友人前來，並在友人陪同下前往驗傷。之後雙方以原住民部落會議方式協商，撒古流‧巴瓦瓦隆雖同意給付50萬元，但始終否認性侵。女學員隨後與友人討論後，在社群網頁上發表匿名文章，引發網友討論，全案因此爆發。屏東地檢署偵辦後，將撒古流．巴瓦瓦隆提起公訴。

一二審法院均認定有罪，將他判處有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，撒古流．巴瓦瓦隆將入獄服刑。

此外，女學員也指控，被性侵當天凌晨返回住處後，她趕緊洗澡除去髒汙，而後坐在一樓廚房的椅子上休息時，撒古流竟雙手抓住她強吻10秒鐘，還噁心說「要不要進去我的房間再來一次，床很軟比較舒服？」涉嫌強制猥褻罪。但這部分一二審均判決無罪。