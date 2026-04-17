前校長技轉涉詐欺！遭控A走政府上億補助　中正大學4點聲明回應

▲葛如鈞陪同簡鴻文召開記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

前中華民國證券公會理事長、現任前瞻傳動科技董事長簡鴻文，在立委葛如鈞陪同下於16日召開記者會，指控中正大學前校長馮展華及前科技部產學推動計畫召集人李世光，涉嫌無視雙方已簽訂的20年技術移轉合約，另行與他人推動相關計畫，導致公司蒙受重大損失，並質疑國科會逾億元補助款用途不明，呼籲檢調介入調查。對此，中正大學發出聲明指出，全案文件備妥，静待司法還原真相。

上億補助與技轉爭議浮上檯面

簡鴻文表示，馮展華過去以中正大學名義，針對「五軸數控重切削戟齒輪加工機開發」計畫，於2017、2018年間向國科會申請共9500萬元補助；後續又以「六軸數控泛用型齒輪加工機」名義，在2021、2022年間再取得逾1400萬元補助，累計金額破億元。

他指出，馮展華2019年邀請他以「價創計畫」名義成立前瞻傳動科技，由科技部、中正大學及技術團隊以技術股入股。基於信任，他在半年內募資1億元成立公司，之後又依要求支付台中團隊1240萬餘元，未料該團隊於2020年5月底全數離職，且原承諾開發的切齒機與磨齒機至今仍無法正常運轉。

合約簽完半月再另起計畫



簡鴻文進一步指出，雙方於2021年5月14日簽署為期20年的技術移轉授權合約，由中正大學將相關技術移轉給前瞻公司。不過，合約簽訂後僅半個月，馮展華又以「六軸數控」已獲科技部補助為由，要求再簽新的產學合作研究計畫。

他質疑，相關團隊以五軸、六軸數控技術開發名義向國科會申請鉅額補助，卻對外宣稱技術已順利完成，實際上公司至今無法取得完整軟硬體權利，前後投入超過3000萬元協助開發機器，卻未見具體成果，不僅企業受損，也涉及公帑浪費。



國立中正大學聲明指出，技轉終止部分是由前瞻傳動公司提出清算需求，學校依程序辦理。計畫設備製造與發包程序依公開程序辦理，並受相關採購規範監督。相關資金由校方專戶控管，支用需依程序檢具憑證。相關設備屬國家科研經費研發成果，學校依法管理。以上內容均將回歸正式程序進行釐清，本校始终秉持依法行政立場，全案文件備妥，静待司法還原真相。