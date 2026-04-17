　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前校長技轉涉詐欺！遭控A走政府上億補助　中正大學4點聲明回應

▲▼葛如鈞 國民黨團召開 關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業 民眾犧牲多少 記者會 立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葛如鈞陪同簡鴻文召開記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

前中華民國證券公會理事長、現任前瞻傳動科技董事長簡鴻文，在立委葛如鈞陪同下於16日召開記者會，指控中正大學前校長馮展華及前科技部產學推動計畫召集人李世光，涉嫌無視雙方已簽訂的20年技術移轉合約，另行與他人推動相關計畫，導致公司蒙受重大損失，並質疑國科會逾億元補助款用途不明，呼籲檢調介入調查。對此，中正大學發出聲明指出，全案文件備妥，静待司法還原真相。

上億補助與技轉爭議浮上檯面

簡鴻文表示，馮展華過去以中正大學名義，針對「五軸數控重切削戟齒輪加工機開發」計畫，於2017、2018年間向國科會申請共9500萬元補助；後續又以「六軸數控泛用型齒輪加工機」名義，在2021、2022年間再取得逾1400萬元補助，累計金額破億元。

他指出，馮展華2019年邀請他以「價創計畫」名義成立前瞻傳動科技，由科技部、中正大學及技術團隊以技術股入股。基於信任，他在半年內募資1億元成立公司，之後又依要求支付台中團隊1240萬餘元，未料該團隊於2020年5月底全數離職，且原承諾開發的切齒機與磨齒機至今仍無法正常運轉。

合約簽完半月再另起計畫

簡鴻文進一步指出，雙方於2021年5月14日簽署為期20年的技術移轉授權合約，由中正大學將相關技術移轉給前瞻公司。不過，合約簽訂後僅半個月，馮展華又以「六軸數控」已獲科技部補助為由，要求再簽新的產學合作研究計畫。

他質疑，相關團隊以五軸、六軸數控技術開發名義向國科會申請鉅額補助，卻對外宣稱技術已順利完成，實際上公司至今無法取得完整軟硬體權利，前後投入超過3000萬元協助開發機器，卻未見具體成果，不僅企業受損，也涉及公帑浪費。

國立中正大學聲明指出，技轉終止部分是由前瞻傳動公司提出清算需求，學校依程序辦理。計畫設備製造與發包程序依公開程序辦理，並受相關採購規範監督。相關資金由校方專戶控管，支用需依程序檢具憑證。相關設備屬國家科研經費研發成果，學校依法管理。以上內容均將回歸正式程序進行釐清，本校始终秉持依法行政立場，全案文件備妥，静待司法還原真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「晶圓二哥」大漲逾9%！　飆40萬張大量穩坐成交王
快訊／中油新三輕燃燒塔「狂噴火」！　驚人畫面曝
AV女優車內咬拳王！　不雅動作片博流量慘了
11歲童曾怨「怪叔叔」　殺子繼父婚後突性情大變
快訊／台北公車撞護欄！　14人受傷
免費石油來了！　川普：伊朗願交出濃縮鈾
《刑訴法》三讀修正　擴大預防性羈押「酒駕、兒少性剝削」納入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

撞擊畫面曝！台中女騎士疑闖紅燈挨撞　2人2車倒臥路口全身傷

酒駕7犯不想入監6個月　駕駛求情被打臉

快訊／林園中油新三輕壓縮機跳車　燃燒塔「狂噴火」驚人畫面曝

小孩公園爆衝突「2媽扭打一團」！　虎媽狂巴頭還嗆：台灣不歡迎妳

BMW貼身削過「只差3cm」掃地男險被撞死　畚斗擋煞神奇畫面曝

快訊／北投公車打滑撞路邊護欄！17乘客「14人傷」　警消救護中

南投雙龍瀑布失蹤！疑橋上墜落115公尺　消防2巨石間尋獲已身亡

「石化教父」涉台灣優力詐貸18億　85歲陳武雄判刑4年6月將入獄

悍小三翻牆喊「真的很愛他」嗆正宮　簽700萬和解書照樣勾勾纏

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

撞擊畫面曝！台中女騎士疑闖紅燈挨撞　2人2車倒臥路口全身傷

酒駕7犯不想入監6個月　駕駛求情被打臉

快訊／林園中油新三輕壓縮機跳車　燃燒塔「狂噴火」驚人畫面曝

小孩公園爆衝突「2媽扭打一團」！　虎媽狂巴頭還嗆：台灣不歡迎妳

BMW貼身削過「只差3cm」掃地男險被撞死　畚斗擋煞神奇畫面曝

快訊／北投公車打滑撞路邊護欄！17乘客「14人傷」　警消救護中

南投雙龍瀑布失蹤！疑橋上墜落115公尺　消防2巨石間尋獲已身亡

「石化教父」涉台灣優力詐貸18億　85歲陳武雄判刑4年6月將入獄

悍小三翻牆喊「真的很愛他」嗆正宮　簽700萬和解書照樣勾勾纏

2分鐘被搶7740萬！蒙面嫌制伏保全奪槍　洗劫15公斤金飾逃逸

辛拉麵也危險！戰火引爆「包裝材料荒」　南韓食品業：5月生死關頭

湖人詹皇第19度打季後賽史上第一　稱和兒子布朗尼聯手勝過一切

婦攔車嗆「兒子被你當掉」黃國昌掃街瞬間石化　爆笑真相曝

「機器人交警」現身無錫市區指揮交通　小碎步轉身精準手勢全都錄

台積電法說半導體測試外溢效應　催生台股第二檔萬元股

發芽馬鈴薯「剔除」說引誤解　食藥署回應檢驗量能不足疑慮

被警查緝竟向派出處所投汽油彈　縱火男2小時被查獲下場曝

快訊／12:30東部海域規模4.4地震　3縣市震度1級

蕭敬嚴引爆藍支持者怒火　洗版黨部粉專：他選就一輩子不投國民黨

【李乾龍座車追蹤器曝光】實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

社會熱門新聞

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

司機被開罰！看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

婦帶孫逛街闖紅燈　慘被商務車撞死

快訊／菡生婦幼診所涉詐保！院長150萬交保

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

即／台61線4車嚴重事故　化學物外洩全線封閉

即／北投公車打滑撞路邊護欄！　17乘客「14人傷」

白沙媽、張仙姑接力　失蹤婦遺體離家4km水圳被尋獲

助孝媳尋獲婆婆遺體　專家揭神秘「靈動力」

5月大男嬰被虐死！套2層塑膠袋丟四草大橋下

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

想幫重障兒換電梯房　媽媽投資被騙600萬

大坑步道停車場死亡案　男倒臥4hrs才被發現

更多熱門

相關新聞

中正大學前校長涉詐欺　被控A走上億補助

中正大學前校長涉詐欺　被控A走上億補助

前中華民國證券公會理事長、現任前瞻傳動科技董事長簡鴻文16日下午在立委葛如鈞陪同下於立法院召開記者會，指控中正大學前校長馮展華及前科技部產學推動計畫召集人李世光，涉嫌無視雙方已簽訂的20年技術移轉合約，另行與他人推動相關計畫，導致公司蒙受重大損失，並質疑國科會逾億元補助款用途不明，呼籲檢調介入調查。

中原大學教授劉偉仁獲國科會傑出研究獎

中原大學教授劉偉仁獲國科會傑出研究獎

南台科大串聯國科會科普計畫綠電草地音樂會走進永康社區

南台科大串聯國科會科普計畫綠電草地音樂會走進永康社區

即／騎車擦撞自小客！中正男大生不治

即／騎車擦撞自小客！中正男大生不治

即／遭控索台積電機密　洪孟楷提告吳沛憶不起訴

即／遭控索台積電機密　洪孟楷提告吳沛憶不起訴

關鍵字：

技術移轉中正大學前瞻傳動國科會補助爭議

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

鄭麗文選2028？賴清德最該擔心的是他

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

10年資深「香燈腳」嘆白沙屯進香變質　揭2崩壞現狀

淡出10年！曲家瑞「為小S復出」

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

害精蟲游不動！「1款飲料」是泌尿道災難　醫示警了

司機被開罰！看「檢舉照」怒轟搶劫　警方認錯了

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面