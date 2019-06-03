　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼星巴克 。（圖／取自官網）

▲星巴克買一送一又來了！（圖／取自粉絲團）

消費中心／綜合報導

喜歡喝咖啡的朋友有福了！星巴克自今天（3日）開始連續四天都有推出買一送一優惠。其中，今天跟明天則只有限定4小時才能享有好康，可別錯過！

星巴克於6/3、6/4連續兩天的16：00～20：00期間，推出「星光好友分享日」活動。活動當日於指定時段購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

除了連續兩天推出「星光好友分享日」活動，星巴克於6/5、6/6還推出「黑色奇蹟晨光好友分享日」活動，活動當天開店至11：00期間，購買兩杯相同冰熱/容量/口味的黑咖啡，第二杯由星巴克招待。黑咖啡品項包含美式咖啡、特選美式咖啡、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等。

不過，這兩個優惠活動於部分門市不適用，像是機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市，以及101 35F門市、漢中門市及車道服務等。如有變動請以星巴克網站公告為主。

另外，85℃則自6/1～6/4和6/15～6/18期間，推出芋頭鮮奶和芋頭奶綠限期第二杯半價優惠。冰芋頭鮮奶中杯原價65元、冰芋頭奶綠中杯原價55元，活動期間限同品項第二杯半價，等於兩杯冰芋頭鮮奶只要97元，兩杯冰芋頭奶綠82元，平均一杯不到50元。

▲▼ 咖啡飲料優惠 。（圖／業者提供）

ET快訊
身中7槍冒死衝板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況
短裙女賣場踮腳拿泡麵…「2顆白皙屁股蛋」直接露出
好市多內褲「一組3件800元」　他買4盒噁心怒扔：標籤被剪過

關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,優惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來了！楊枝甘露不用出國也喝得到

一年吃掉440萬個！Mister Donut歡慶「國際甜甜圈日」蜜糖波堤只要10元

限量1萬個！櫻桃小丸子夜燈還有星星投影　小7最新全店集點登場

影／「全台最醜星巴克」突然掰了！憑今年度發票可享鄰近門市買1送1

影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

【廣編】Sandy化身Nespresso咖啡大使 　體驗咖啡與牛奶完美雙重奏

便利商店也能吃得健康！全家推「減鈉、紅藜 、高纖」營養美食

用大都會博物館的CAMP來看MET GALA的時尚盛宴　才知道明星們為何穿金又戴羽

夏季冷飲喝起來！職人級「茶敬茶」、猿田彥早午餐

快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

【廣編】Sandy化身Nespresso咖啡大使 　體驗咖啡與牛奶完美雙重奏

便利商店也能吃得健康！全家推「減鈉、紅藜 、高纖」營養美食

用大都會博物館的CAMP來看MET GALA的時尚盛宴　才知道明星們為何穿金又戴羽

夏季冷飲喝起來！職人級「茶敬茶」、猿田彥早午餐

快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤

鄭文燦：桃園鐵路地下化再等7年　中壢臨時站2020年9月完工

尤里安／「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

《花甲》母子檔來了！盧廣仲、王彩樺金曲獎合體

老婆羊水破了！車流多老公好急　警車鳴笛開道搞定

男友暴怒羞辱：妳去路上隨便給人X！　劉雨柔崩潰逃走「尾椎被打歪」

七連霸「姐姐」李喬如發威惹毛韓粉　洗版狂轟「你流氓，不及格」　

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

藍議員幫韓國瑜過生日　蛋糕藏玄機...一按「狂噴錢」發大財

全球僅5部！Pagani Huayra Dragon超硬派「風神」超跑被捕獲

雙北市3地區注意！比荔枝椿象還狂的「龍眼雞」進入產卵期

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

「韓版ZARA」SPAO撤台　..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

把握好康！星巴克連4天都有買1..

星巴克連續2天限時4小時買一送..

瞄準健康消費趨勢！全家推營養美..

用大都會博物館的CAMP來看M..

「國際甜甜圈日」蜜糖波堤只要1..

UNIQLO史努比偷跑　網友嗆..

Burberry買得起才是真O..

Sandy化身Nespress..

夏季冷飲喝起來！

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

更多熱門

相關新聞

Sandy化身Nespresso咖啡大使

咖啡品牌Nespresso推出「Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列」：溫和奇里奧(CHIARO)、濃醇蘇克洛(SCURO)、和特濃可塔朵(CORTO) ，共3款咖啡風味 (售價皆為180元／10顆)，讓牛奶咖啡愛好者在家也能輕鬆做出一杯專業美味的拿鐵或卡布奇諾等牛奶咖啡。

三創GEESAA咖啡館　用機器泡手沖

端午節連假　花蓮推出三大交通票價優惠

全台最醜星巴克掰了！憑發票買1送1

星巴克買一送一來了　這2天快筆記

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面