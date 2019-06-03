影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

▲星巴克買一送一又來了！（圖／取自粉絲團）

消費中心／綜合報導

喜歡喝咖啡的朋友有福了！星巴克自今天（3日）開始連續四天都有推出買一送一優惠。其中，今天跟明天則只有限定4小時才能享有好康，可別錯過！

星巴克於6/3、6/4連續兩天的16：00～20：00期間，推出「星光好友分享日」活動。活動當日於指定時段購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

除了連續兩天推出「星光好友分享日」活動，星巴克於6/5、6/6還推出「黑色奇蹟晨光好友分享日」活動，活動當天開店至11：00期間，購買兩杯相同冰熱/容量/口味的黑咖啡，第二杯由星巴克招待。黑咖啡品項包含美式咖啡、特選美式咖啡、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等。

不過，這兩個優惠活動於部分門市不適用，像是機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市，以及101 35F門市、漢中門市及車道服務等。如有變動請以星巴克網站公告為主。

另外，85℃則自6/1～6/4和6/15～6/18期間，推出芋頭鮮奶和芋頭奶綠限期第二杯半價優惠。冰芋頭鮮奶中杯原價65元、冰芋頭奶綠中杯原價55元，活動期間限同品項第二杯半價，等於兩杯冰芋頭鮮奶只要97元，兩杯冰芋頭奶綠82元，平均一杯不到50元。