星巴克買一送一來了！　6月3、4日好友分享「4小時限定」快筆記

記者黃君瀚／綜合報導

星巴克「星光好友分享日」又來了，亦即最殺的買一送一優惠！活動期間為6月3日和4日，只要在指定時段下午4點到8點間消費，任2杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待！

▲星巴克買一送一優惠來了，限時4小時別錯過了。（圖／取自星巴克同好會）

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星巴克在官網宣布，6月3日和4日連續2天的16：00至20：00期間，推出「星光好友分享日」促銷活動，購買任2杯容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯免費，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動不能合併使用。

此外，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且部分門市不適用，包含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務等。

今（30）天同時是星巴克「夏日派對 Summer Party」活動的最後一天，民眾只要造訪「星巴克數位體驗」活動頁面，下拉出現的冷萃咖啡或氮氣冷萃，當杯中注滿咖啡時，即產生隨機優惠一次，兌換日期至6月1日止。

至於85℃則趁夏日推出新飲品芋頭鮮奶和芋頭奶綠，從6月1至4日、6月15至18日期間，消費者可享第二杯半價優惠，等於兩杯冰芋頭鮮奶只要97元，兩杯冰芋頭奶綠82元，平均一杯不到50元。

▼85℃限時推出冰芋頭鮮奶跟奶綠第2杯半價優惠。（圖／業者提供）